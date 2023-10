Pan: Scheffer e Stefani serão os porta-bandeiras do Brasil na abertura

18/10/2023 17h39

O Time Brasil conta com a maior equipe da história do Brasil no exterior: são ao todo 622 atletas e 11 reservas, além de 1020 integrantes - membros de comissões técnicas, oficiais de confederações e do próprio COB).

"Fernando e Luisa são grandes atletas do esporte nacional, que fizeram história nos Jogos Olímpicos de Tóquio com medalhas emocionantes. Assim, para o Comitê Olímpico do Brasil é uma alegria poder homenageá-los com a honra de carregar nossa bandeira na abertura dos Jogos Pan-americanos de Santiago. Tenho certeza de que representarão muito bem os mais de 600 atletas e 1000 integrantes da nossa delegação", afirmou Rogério Sampaio, diretor-geral do COB e chefe da missão brasileira em Santiago.

Brasil estreia no beisebol e boxe nesta quinta (19)

Antes mesmo da abertura oficial do Pan, já há competições em andamento. É o caso do beisebol cuja disputa começou nesta quarta (18). A seleção brasileira faz o primeiro jogo contra a Venezuela, às 15h desta quinta (19).

O boxe brasileiro, de olho nas vagas olímpicas, estreia às 11h desta quinta (19) com Luiz Oliveira Bolinha (categoria 57 quilos) que terá pela frente o o canadense Victor Trembley.

O boxe é a modalidade individual nos Jogos do Pan que mais distribui vagas olímpicas para Paris 2024: são ao todo 30. No masculino, os medalhistas de ouro e prata em todas as categorias (51 kg, 57 kg, 63,5 kg, 71 kg, 80 kg, -92 kg e + 92 kg) asseguram presença na Olimpíada no ano que vem. Já no feminino, exceto nos 57 kg e 60 kg - que classificam as quatro primeiras colocadas - as vagas serão destinadas às campeãs e vices (50 kg, 54 kg e 75 kg).