Oito aeroportos da França registram alertas de segurança

Por Dominique Vidalon e Marine Strauss

PARIS (Reuters) - Oito aeroportos franceses enfrentaram alertas de segurança nesta quarta-feira e vários foram esvaziados para verificações, informou a autoridade de aviação DGAC, e o Palácio de Versalhes fechou novamente devido ao seu terceiro alarme de segurança em cinco dias.

Os aeroportos afetados foram Toulouse, Biarritz e Pau, no sudoeste, Nice, no sudeste, Lyon, no leste, Lille, no norte, e Rennes e Nantes, no oeste da França, de acordo com porta-voz da DGAC e o Ministério do Interior.

O aeroporto de Lille foi esvaziado devido a uma ameaça de bomba, informou o aeroporto no início do dia na plataforma de mídia social X.

"Equipes de segurança do Estado estão no local", disse o aeroporto.

A França está em seu mais alto estado de alerta após o assassinato de um professor em 13 de outubro em um suposto ataque islâmico.

O Palácio de Versalhes, uma das principais atrações turísticas da França, disse que estava novamente retirando os visitantes por motivos de segurança.

No sábado, um dia após o esfaqueamento fatal do professor, alertas de bomba que se revelaram falsos forçaram a retirada do museu do Louvre, do palácio e da estação de trem Gare de Lyon, em Paris.

(Reportagem de Dominique Vidalon e Marine Strauss)