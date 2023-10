Netflix adiciona 9 milhões de assinantes no 3° tri e eleva preços no exterior

Por Lisa Richwine e Dawn Chmielewski

LOS ANGELES (Reuters) - A Netflix aumentou os preços das assinaturas de alguns planos nos Estados Unidos, no Reino Unido e na França nesta quarta-feira, ao mesmo tempo em que divulgou número de novos clientes no terceiro trimestre acima do esperado.

Com isso, as ações da Netflix subiam mais de 10% nas negociações pós-mercado, para 382,99 dólares cada.

A empresa conquistou quase 9 milhões de novos clientes em todo o mundo, superando a projeção de 6 milhões, com base em pesquisa da LSEG com analistas.

A Netflix atribuiu o aumento à repressão ao compartilhamento de senhas e a um fluxo constante de novos programas, como o sucesso global "One Piece".

A empresa ainda aumentou o preço nos EUA do plano premium sem anúncios em 3 dólares por mês, para 22,99 dólares. O plano básico foi elevado em 2 dólares por mês.

No Reino Unido, a Netflix subiu o valor do plano básico em 1 libra, para 7,99 libras, enquanto, na França, o aumento foi de 2 euros, para 10,99 euros.

As elevações de preços foram anunciadas junto com os resultados da companhia do terceiro trimestre, quando alcançou base de assinantes de 247 milhões.

A empresa teve receita de 8,542 bilhões de dólares no período, em linha com as projeções dos analistas. O lucro por ação ficou em 3,73 dólares, acima da expectativa de Wall Street de 3,49 dólares.

A Netflix projetou receita de 8,69 bilhões de dólares para o quarto trimestre, ligeiramente abaixo da estimativa de 8,77 bilhões de dólares, com base em analistas consultados pela LSEG.

As recentes greves em Hollywood levaram a Netflix a revisar a projeção de gastos com conteúdo. A empresa estimou investimento de cerca de 13 bilhões de dólares em conteúdo em 2023, em cenário que engloba um acordo entre estúdios e atores em greve "em um futuro próximo".

O valor foi menor do que os 17 bilhões de dólares que a empresa esperava gastar anteriormente.

(Reportagem de Lisa Richwine)