Gosta de bebidas cremosas? Então você precisa conhecer este mixer multiuso

Fala a verdade: começar o dia com um cappuccino cremoso, feito na hora, é uma delicia. Se você não é fã de café, dá para tomar um leite cremoso com chocolate, açúcar ou adoçante. A questão é: como alcançar uma cremosidade digna da nossa padaria preferida?

A resposta pode estar neste Misturador Multiuso da Black + Decker que foi destaque na live shop de terça-feira (17), promovida pelo Guia de Compras UOL e que trouxe eletrodomésticos e outros achadinhos para tornar a cozinha mais prática no dia a dia.

O misturador é fácil de usar: você prepara a bebida do jeito que quiser e aí é só inserir o aparelho dentro da xícara ou copo e deixar "bater" até chegar ao nível de cremosidade desejado.

Além das bebidas clássicas, o misturador ainda pode ser usado para misturar vitaminas e molhos. E, por ser compacto, pode ser levado para qualquer lugar. Já pensou tomar aquele capuccino cremoso na pausa do trabalho?

O que este produto tem de bom?

Feito de aço inoxidável

Sem fio, é só apertar o botão para usar

Prático e compacto

Utiliza pilhas para funcionar

Fácil de limpar e durável

O que diz quem comprou

Na Amazon, o item tem mais de 9,8 mil avaliações com nota média de 4,7 (de um máximo de 5). Confira a seguir algumas opiniões de quem comprou um:

Sempre gostei da espuma no café e já tinha comprado um mix genérico. Ele até fazia a espuminha direito, mas a vida útil dele era péssima. Não durava nem um ano e às vezes eu ficava na mão na hora de fazer meu café com espuminha. Então decidi comprar um de uma marca melhorzinha. Comprei esse e não me arrependi.

Fernanda

Mini mixer bem potente para o modelo e tamanho. O mais potente dentre os modelos que já utilizei, fácil de limpar e utilizar. Pode comprar sem medo.

Victor Amaral

Eu adoro este mini mix, as bebidas ficam super bem misturadas e cremosas.

Silvana Brugnerotti

Cumpre muito bem a função de mix para cafés e shakes.

Lidiane Moura Lopes

Super potente e lindo! Um detalhe que eu AMEI foi que ele tem botão liga e desliga, não precisa ficar segurando o botão apertado pra funcionar.

Daiane

Live shop

A live foi transmitida pelo link http://uol.com.br/liveshop e pelos canais do UOL no YouTube, Facebook e TikTok.

O evento virtual foi uma coprodução do UOL com o estúdio Live Cake, especializado em live shop, apresentando cada um dos produtos e como funcionam.

Se interessou? Então fique ligado que toda terça-feira tem live shop do Guia de Compras UOL.

* com informações de reportagem de Rebecca Vettore publicada em 26/08/2023.