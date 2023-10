Massa à base de legumes vira febre na Itália

ROMA, 19 OUT (ANSA) - Prato símbolo da Itália à mesa, pilar da dieta mediterrânea e patrimônio imaterial da humanidade, a massa - tradicionalmente à base de água e farinha - tem sido reinventada em uma tendência aprovada por nutricionistas, feita à base de legumes.

Em todos os diferentes formatos - espaguete, rigatoni, penne, fusilli -, a pasta feita dessa forma pode ser melhor apreciada por quem precisa de uma dieta com menos carboidratos ou mesmo por quem tem intolerância ao glúten, proteína do trigo.

As prateleiras dos mercados já exibem uma grande variedade de massas de legumes, tanto frescas quanto secas, e plataformas de receitas já mostram o prato na lista de mais clicados.

A "reinvenção" faz sucesso logo às vésperas do Dia Mundial da Massa, celebrado em 25 de outubro. Entre as receitas mais procuradas estão tagliatelle com farinha de lentilha, gnocchi de batata e ervilha, e pappardelle de arroz e grão de bico. (ANSA).

