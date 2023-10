Magalu diz que vai aderir ao Remessa Conforme para vender mais importados

O Magalu anunciou hoje que vai entrar com o pedido de adesão ao Remessa Conforme, programa do governo federal que zera a alíquota de importação para compras de até US$ 50 (cerca de R$ 250). Empresas como Shein, Shopee, Sinerlog e Aliexpress já estão com os impostos zerados.

Por que o Magalu aderiu?

O Magalu é a primeira grande varejista nacional a oficializar o pedido de entrada no programa. A companhia anunciou que quer ampliar a oferta importados à venda no marketplace — a ideia é trazer mais produtos e marcas que não estão hoje no Brasil. Eduardo Galanternick, vice-presidente de negócios da empresa, citou como exemplos marcas de áudio, caixas de som, brinquedos, barbeadores e eletroportáteis.

Outras marcas do grupo também foram levadas em conta na decisão de aderir ao Remessa Conforme. O Magalu é dono da Netshoes, de artigos esportivos, Época Cosméticos, de itens de beleza, e KaBuM!, do setor de games. A varejista diz que quer trazer produtos do exterior seguindo protocolos de verificação contra a falsificação e padrão de qualidade de mercadorias.

Entenda o Remessa Conforme

O programa começou a valer no dia 1º de agosto e zerou a alíquota de importação de 60% para compras internacionais de até US$ 50. Pela atual cotação, o valor é de cerca de R$ 251. A adesão é voluntária.

Além da adesão, as empresas precisam adequar suas plataformas para compras acima de US$ 50, que são taxadas. Somente quando o site mostrar todos os custos envolvidos na compra acima de US$ 50 é que as compras abaixo deste valor ficarão isentas do imposto de importação. O ICMS, de 17% do valor da compra, segue sendo cobrado.

Shein, Shopee, AliExpress e Sinerlog estão com tarifa zero de importação em compras até US$ 50 (pouco mais de R$ 250). Elas implementaram mudanças no sistema, que mostram a cobrança de imposto na outra ponta, ou seja, na aquisição de produtos acima de US$ 50.

Mercado Livre aderiu ao programa, mas ainda não implementou as mudanças. Com isso, as compras internacionais abaixo de US$ 50 não estão isentas ainda do imposto de importação.