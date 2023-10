Lesão de Neymar é grave e recuperação pode levar 1 ano

SÃO PAULO, 18 OUT (ANSA) - O atacante Neymar, da seleção brasileira e do Al Hilal da Arábia Saudita, sofreu uma grave lesão no joelho e só voltará a jogar em meados de 2024.

Na terça-feira (17), ele foi substituído ainda no primeiro tempo da derrota do Brasil para o Uruguai em Montevidéu pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Da capital uruguaia ele voou para São Paulo, onde nesta quarta-feira (18) realizou exames de imagem que diagnosticaram uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

Em geral, as chamadas lesões de "LCA" demandam um prazo de recuperação que varia de seis meses a um ano.

Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Futebol informou que ainda não há uma data definida para a realização da cirurgia de correção das contusões.

Essa foi a quarta lesão de Neymar em menos de um ano.

Em novembro do ano passado, ele machucou o tornozelo esquerdo na estreia do Brasil na Copa do Mundo.

Voltou na fase eliminatória do Mundial e depois, já em fevereiro de 2024, precisou passar por uma cirurgia no mesmo tornozelo.

Em agosto, logo que se transferiu do PSG da França para o Al Hilal, Neymar ficou afastado por conta de uma contusão na coxa.

Agora, depois de disputar apenas cinco jogos pela equipe saudita, ele perderá todo o resto do ano e possivelmente a primeira metade de 2024.

É o 10° problema físico do craque brasileiro em um intervalo de três anos e o 30° desde que deixou o Santos para jogar no Barcelona em 2013. (ANSA).

