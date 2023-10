Leilão beneficente da Ferrari arrecada mais de R$ 35 milhões

TURIM, 18 OUT (ANSA) - Uma exposição de três dias nos Hudson Yards Public Square and Gardens, em Nova York, culminou em um leilão de caridade exclusivo durante o Ferrari Gala.

Foram arrecadados US$ 7 milhões (R$ 35,4 mi), que serão destinados a projetos de apoio à educação na comunidade.

Um total de oito lotes, representando a multifacetada realidade da Ferrari - desde os carros esportivos e os veículos de competição até as coleções de estilo de vida -, foram vendidos em leilão durante o evento, no qual brilhou uma Ferrari 812 Competizione Tailor Made com uma pintura amarela personalizada.

O design do carro, que representa um dos 999 exemplares produzidos, é caracterizado por linhas marcantes, traços e anotações feitas à mão inspiradas nos desenhos de Flavio Manzoni, Chief Design Officer da Ferrari.

O multipremiado modelo atraiu numerosas ofertas, alcançando a considerável cifra final de US$ 5,1 milhões (R$ 25,5 mi).

Outros itens, como o modelo em escala Amalgam da 812 Competizione, a Montblanc Stilema SP3, um acessório de lifestyle a criado com uma única unidade, e uma experiência única de Fórmula 1, ultrapassaram as estimativas.

"A noite em Nova York foi muito especial para a Ferrari e fortaleceu o forte vínculo entre nossa empresa e a América", comentou John Elkann, presidente da Ferrari.

"A paixão de nossos clientes, o conhecimento deles sobre o Cavallino Rampante e sua história são incomparáveis. Temos muitos valores em comum: o amor pela inovação, a vontade de progredir e o espírito de competição. Além disso, nos une o senso de comunidade e a vontade de compartilhar nossos sucessos devolvendo algo à sociedade", concluiu. (ANSA).

