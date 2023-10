Jornalista americana da Radio Free Europe foi detida na Rússia

Uma repórter russo-americana da Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) foi detida na Rússia e acusada de não se registrar como "agente estrangeiro", informaram nesta quarta-feira (18) seu empregador e um grupo de proteção aos jornalistas.

Alsu Kurmasheva, redatora do serviço tártaro-bashkir da emissora financiada pelo Congresso dos Estados Unidos, "precisa ser libertada para poder retornar imediatamente à sua família", afirmou em um comunicado o presidente interino da RFE/RL, Jeffrey Gedmin.

Esta é a segunda jornalista americana detida pela Rússia nos últimos meses. Evan Gershkovich, repórter do Wall Street Journal, está preso desde março, acusado de espionagem.

Kurmasheva vive em Praga, República Tcheca, mas entrou na Rússia em 20 de maio devido a uma emergência familiar, de acordo com um comunicado do Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ), com sede em Nova York.

Em 2 de junho, ela foi temporariamente detida no aeroporto de Kazan antes de seu voo de volta, onde confiscaram tanto seu passaporte americano quanto o russo e lhe impuseram uma multa por não registrar seu documento americano junto às autoridades locais, segundo a RFE/RFL.

Ela estava aguardando a devolução de seus passaportes quando a acusação foi anunciada, disse o CPJ, alertando que se for considerada culpada, pode enfrentar até cinco anos de prisão.

A organização expressou "profunda preocupação" com as acusações.

"Jornalismo não é um crime e a detenção de Kurmasheva é mais uma prova de que a Rússia está determinada a reprimir informações independentes", declarou Gulnoza Said, coordenadora do programa para Europa e Ásia Central do CPJ.

