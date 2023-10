O que é o Jogo do Tigre, que já levou influencer a ter bens bloqueados

O Jogo do Tigre, também conhecido como Fortune Tiger, simula um caça-níquel e pode ser jogado no celular ou computador. A influencer Skarlete Mello, que divulgou os jogos, já foi investigada pela polícia por suspeita de pirâmide financeira e chegou a ter R$ 8 milhões em contas bancárias bloqueados.

Como funciona

O jogador precisa combinar três símbolos para vencer, como um caça-níquel. São três figuras idênticas em três fileiras para ganhar prêmios em dinheiro.

Há diversas combinações de três figuras, que valem prêmios diferentes. Laranjas, foguetes e envelopes representam prêmios mais modestos, enquanto saco de moedas, amuleto da sorte e lingote de ouro são para valores mais altos. O símbolo do Tigre da Fortuna atua como um coringa, substituindo todos os outros símbolos.

Jogo promete multiplicar ganhos em rodadas surpresa. "O jogo oferece a perspectiva de um multiplicador de até dez vezes o valor da aposta em uma rodada bônus que é ativada aleatoriamente. Anúncios relacionados ao jogo alegam que um apostador de sorte ganhou R$ 270 mil, mas a veracidade dessa informação não pode ser confirmada", afirma o especialista em segurança digital Marcus Scharra.

Tigre da Fortuna atua como um coringa, substituindo todos os outros símbolos. Imagem: Reprodução/YouTube

Há mais de um jogo do Tigre nas lojas de aplicativos. Como é um jogo simples, é fácil de ser copiado por diversas empresas. Há várias opções de jogos caça-níquel com a figura de um tigre nas lojas oficiais de aplicativos.

Apple Store e Google Play Store não responderam ao UOL. As empresas foram procuradas, mas não responderam até a publicação da matéria.

Jogo é investigado pela polícia

Esquema está no alvo das investigações policiais. A operação "Quebrando a Banca", da Polícia Civil do Maranhão, foi deflagrada em setembro de 2023 contra a divulgação do jogo.

Influenciadora é suspeita de enriquecer com jogo ilegal. A influencer Skarlete Mello foi o principal alvo da operação contra o Fortune Tiger. Ela, que tem mais de 350 mil seguidores, é suspeita de enriquecer divulgando o game ilegal. R$ 8 milhões foram bloqueados em contas bancárias. Policiais civis estiveram na casa dela em São Luís (MA) e levaram três motocicletas, carros de luxo (incluindo uma BMW) e um jet-ski. Ao todo, os bens somam mais de R$ 1 milhão.

Procurada pelo UOL, a influenciadora não se pronunciou. No seu Instagram, ela compartilhou nota escrita pelo advogado Maurício Araújo, que diz que ela não cometeu os crimes de que é acusada, como lavagem de capitais, ocultação de bens, e organização criminosa. "Pelo que se percebe até agora nas investigações, tais acusações não se comprovaram, mesmo após toda busca e apreensão realizada na residência de Skarlete", diz a nota.

Posso perder dinheiro apostando?

Sim. Como a maioria dos jogos de azar, o Jogo do Tigre é projetado para favorecer a plataforma. As probabilidades são calculadas para garantir que, a longo prazo, a maioria dos jogadores perca mais dinheiro do que ganha, dizem os especialistas.

Em muitos jogos, é preciso fazer um depósito inicial para começar, e este valor é difícil de recuperar. Alguns também exigem um valor mínimo para sacar o que ganhou. "A pessoa se ilude, porque o aplicativo tem um software que faz você acreditar que vai ganhar", diz a advogada Ana Piza. "A pessoa tenta jogar até conseguir o valor mínimo para saque. E quando vê, já gastou mais do que tinha ganhado", afirma.

Plataformas de jogos estão registradas no exterior, o que dificulta acionar a Justiça em caso de danos. Os jogadores têm poucas opções legais para buscar reparação se forem prejudicados ou se não receberem os prêmios prometidos.

Há o risco do endividamento e vício. Alguns jogadores podem fazer apostas maiores na esperança de ganhar mais rapidamente. Outros podem desenvolver vícios em jogos de azar, levando a perdas contínuas, problemas de saúde mental e impactos nas relações pessoais e profissionais.

Jogo do Tigre é ilegal?

Sim, porque é baseado em sorte e sua exploração não é autorizada. A legislação brasileira considera o jogo de azar como uma contravenção penal, o que significa que é ilegal. O Jogo do Tigre se enquadra nessa definição, porque os resultados são determinados por um algoritmo, dependendo principalmente da sorte.

Pena é de prisão e multa. Quem estabelece ou explora esse tipo de jogo pode ser punido com prisão ou multa, e quem joga, mesmo online, pode ser multado por se enquadrar em contravenção penal, afirma a advogada Ana Piza.

Além de perder dinheiro, os jogadores enfrentam outros riscos, como vazamento de dados. As plataformas que hospedam esses jogos muitas vezes não priorizam a segurança dos dados dos usuários, tornando-os vulneráveis a vazamentos de informações pessoais e ataques de malware.