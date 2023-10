Irmã de Zanin reconhece agressor por foto; laudo mostra lesão após chutes

A Polícia Civil de São Paulo identificou o homem acusado de agredir a advogada Caroline Zanin, irmã do ministro do STF Cristiano Zanin. Ela reconheceu Rogério Cardoso Júnior por meio de uma foto de registro de identidade.

O homem agrediu com chutes a mulher e seus cachorros no momento em que entravam no prédio em que ela mora na zona oeste de São Paulo. O caso ocorreu na última segunda-feira (16).

O que aconteceu

O laudo médico de Caroline Zanin apontou "escoriações na região lateral da perna direita".

As lesões corporais foram consideradas "leves". Caroline registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e ato de abuso a animais.

Um dos animais apresentou lesão na unha e na pata e teve sangramento no local, segundo laudo. O laudo não apontou luxação nos ossos da cachorra.

O UOL tentou contato com o homem, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.

Foi um caso de violência contra a mulher e contra os animais, o que me faz pensar de quantas mulheres e quantos animais são agredidos diariamente e não acontece nada. Ele alegou que agrediu porque o meu cachorro latiu. Ele agrediu a mim e aos meus cachorros e depois saiu como se nada tivesse acontecido.

Caroline Zanin, advogada

Agressão com chutes

Imagens de câmeras de segurança mostram que Caroline estava parada em frente a um prédio com dois cachorros. Um deles latiu, e um homem que andava na rua partiu para cima dos cachorros e de Caroline com chutes.

Ele só parou quando o portão foi liberado e Caroline entrou no prédio. Um segurança na calçada se aproxima, mas não afasta o agressor.

As agressões foram interrompidas somente quando um segurança aparece para conversar com a advogada. O agressor foi embora logo em seguida.

O caso é investigado pelo 23º Distrito Policial (Perdizes). A vítima foi ouvida e representou para instauração de inquérito policial. Durante as investigações, os policiais identificaram o suspeito de praticar as agressões. A autoridade policial analisa imagens e prossegue com as diligências para esclarecer os fatos.

Nota da SSP (Secretaria de Segurança de São Paulo)

"Lamentável experiência"

"Passei por essa lamentável experiência que só reforça a minha indignação", disse Caroline por meio de nota. Ela também afirma ter tido que "presenciar uma violência brutal ser cometida contra dois animais pequenos e indefesos, que em momento algum ameaçaram a integridade de outra pessoa."

O vídeo é bastante revelador e mostra como a injusta agressão contra mim e meus dois cachorrinhos é aviltante. As imagens também deixam claro o total despreparo e omissão por parte da equipe de segurança que simplesmente assistiu ao ocorrido.

Caroline Zanin, advogada

A vítima comentou que a violência é "mais frequente do que se imagina". "Milhares de mulheres e animais já se viram nessa mesma situação, e muitas vezes se calaram."

"Como advogada tenho a missão de prezar pela Justiça e respeito pelos nossos semelhantes e por isso busquei a via institucional, para que uma violência absurda como essa não fique impune e não se repita", acrescentou a vítima. "Infelizmente, o que aconteceu só demonstra uma triste realidade que nossos atos devem ser guiados por valores que nos unam e não que nos dividam."