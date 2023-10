'Ele alegou que agrediu porque o meu cachorro latiu', diz irmã de Zanin

Do UOL, em São Paulo

A advogada Caroline Zanin, irmã do ministro Cristiano Zanin, do STF, disse hoje que o homem que a agrediu enquanto ela passeava com os seus cães alegou que os animais latiram.

O que aconteceu

Caroline Zanin, 43, foi ao 23º Distrito Policial hoje à tarde e reconheceu o homem identificado pela Polícia Civil. O caso ocorreu na segunda-feira (16) no bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo.

Foi um caso de violência contra a mulher e contra os animais. O que me faz pensar de quantas mulheres e quantos animais são agredidos diariamente e não acontece nada. Ele alegou que agrediu porque o meu cachorro latiu. Ele agrediu a mim e aos meus cachorros e depois saiu como se nada tivesse acontecido.

Caroline Zanin

O agressor foi identificado como Rogério Cardoso Júnior, 64, segundo a polícia. O UOL tentou contato com representantes legais dele. Assim que houver posicionamento, ele será incluído nesta reportagem.

Caroline também se manifestou por meio de uma nota de repúdio. Ela afirma que teve que presenciar "uma violência brutal ser cometida contra dois animais pequenos e indefesos" (veja abaixo a íntegra da nota).

"A vítima foi ouvida e representou pela instauração de inquérito policial. Durante as investigações, os policiais identificaram o suspeito de praticar as agressões", disse a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo em nota. A advogada registrou ocorrência junto à Polícia Civil por lesão corporal e abuso a animais.

Um vídeo de câmeras de segurança registrou as agressões na porta do prédio onde ela mora e está sendo analisado pela Polícia Civil. Nas imagens, é possível ver um homem agredindo Caroline e os dois cães a chutes.

As agressões só foram interrompidas quando um segurança apareceu para conversar com a advogada. O agressor foi embora logo em seguida.

'Lamentável experiência'

"Passei por essa lamentável experiência que só reforça a minha indignação", disse Caroline por meio de nota. Ela também afirma ter tido que "presenciar uma violência brutal ser cometida contra dois animais pequenos e indefesos, que em momento algum ameaçaram a integridade de outra pessoa."

Em relação às imagens de câmeras de segurança, ela afirma que "o vídeo é bastante revelador e mostra como a injusta agressão contra mim e meus dois cachorrinhos é aviltante." As imagens também deixam claro o total despreparo e omissão por parte da equipe de segurança que simplesmente assistiu o ocorrido.

Caroline afirma que a violência é "mais frequente do que se imagina". "Milhares de mulheres e animais já se viram nessa mesma situação, e muitas vezes se calaram.

"Como advogada tenho a missão de prezar pela Justiça e respeito pelos nossos semelhantes e por isso busquei a via institucional, para que uma violência absurda como essa não fique impune e não se repita", afirma. "Infelizmente, o que aconteceu só demonstra uma triste realidade que nossos atos devem ser guiados por valores que nos unam e não que nos dividam."