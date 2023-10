Baixou! iPhone 14 está com R$ 1.400 de desconto; veja modelos em oferta

Se você está querendo trocar de celular, este pode ser um ótimo momento. O iPhone 14 está com um dos maiores descontos desde que foi lançado, em 2022.

A opção com 128 GB de armazenamento na cor preta sai por R$ 4.599, com desconto à vista (no Pix ou boleto). Para quem está com o dinheiro apertado, dá para parcelar em até 12 vezes de R$ 399,99 sem juros (totalizando R$ 4.799).

Para comparação, no site da Apple, o valor é R$ 5.999.

Veja o que o iPhone 14 tem de bom:

Duas câmeras traseiras de 12 MP cada; o sensor é maior do que o do iPhone 13, por isso, consegue captar mais luz

Câmera de selfie de 12 MP

Gravação de vídeo em Modo Cinematográfico 4K e com Modo Ação, para cenas em movimento

Processador A15 Bionic, de 2021

6 GB de memória RAM

Tela de 6,1 polegadas, com brilho máximo de 800 nits

Bateria de 3.279 mAh

Os outros modelos da linha 14 (Plus, com tela maior) e Pro (mais potente) também estão em oferta:

