Incorporadora chinesa Country Garden deixa de pagar cupom de dívida

Por Clare Jim e Xie Yu

HONG KONG (Reuters) - O prazo para o pagamento do cupom de 15 milhões de dólares da Country Garden expirou sem notícias de pagamento, alimentando as expectativas de que a maior incorporadora privada da China tenha deixado de pagar sua dívida com credores internacionais.

O não pagamento desencadeará uma inadimplência cruzada em outros títulos da Country Garden, como é padrão nos contratos de dívida. A empresa tem quase 11 bilhões de dólares em títulos offshore, e uma inadimplência abriria a porta para uma das maiores reestruturações de dívidas corporativas da China.

Um detentor de títulos da parcela em questão, que não quis ser identificado por estar discutindo informações confidenciais, disse que não recebeu o pagamento do cupom após o término do período de carência de 30 dias. Outra fonte familiarizada com a situação disse à Reuters que o pagamento do cupom não havia sido feito até as 10h (horário de Brasília).

A Country Garden reiterou nesta quarta-feira que espera não ser capaz de cumprir todas as suas obrigações de dívida offshore e espera buscar uma solução "holística" para suas dificuldades.

A declaração não abordou diretamente a questão de ter havido uma inadimplência e os representantes da empresa se recusaram a comentar o assunto.

"Se eles não pagarem dentro do período de carência, será um calote", disse Cedric Rimaud, analista da GimmeCredit, uma empresa independente de pesquisa de títulos corporativos, referindo-se ao não pagamento da Country Garden.

Várias outras incorporadoras imobiliárias chinesas estão inadimplentes, sofrendo com problemas de liquidez desde 2021, quando o governo introduziu medidas para lidar com os níveis muito altos de endividamento do setor.

O setor imobiliário é responsável por um quarto da atividade econômica da China e seus problemas prolongados têm prejudicado a segunda maior economia do mundo, muitas vezes abalando os mercados financeiros globais.

A falta de pagamento da Country Garden vem na esteira de uma investigação sobre o presidente da China Evergrande, que também está inadimplente e tem estado no centro da crise de dívida do setor.

"Uma grande diferença entre a Country Garden e a Evergrande é que a primeira tem se comportado melhor com os credores o tempo todo", disse Fern Wang, analista sênior do KT Capital Group.

Wang acrescentou que a Country Garden estava entre as poucas grandes incorporadoras que atenderam a todos os três requisitos de índice de endividamento introduzidos em 2021, enquanto a Evergrande falhou em todos os três.