Gasolina volta a ficar abaixo dos R$6 o litro na 1ª metade de outubro, diz Ticket Log

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O preço médio da gasolina nos postos brasileiros voltou a ficar abaixo dos 6 reais o litro neste mês, após ter ultrapassado a marca pela primeira vez no ano em setembro, em meio a um avanço da competitividade do seu concorrente etanol hidratado, que também recuou, apontou nesta quarta-feira o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL).

Entre 1º a 18 de outubro, o preço médio nacional do litro da gasolina foi comercializado a 5,96 reais, com recuo de 0,67% ante setembro, segundo o levantamento, com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil.

O preço médio do etanol hidratado, por sua vez, recuou 0,53% na mesma comparação, para 3,76 reais o litro, mesma média registrada em agosto, segundo o IPTL.

Quando comparado à gasolina, o etanol foi considerado pelo índice o combustível mais vantajoso para abastecimento em 17 Estados: Bahia, Paraíba, Piauí, Paraná, Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Já o preço médio do diesel comum fechou o período de 1º a 18 de outubro a 6,14 reais, após redução de 0,16% ante setembro. Já o tipo S-10 aumentou em 0,16% no período, e foi comercializado a 6,35 reais.

"Os acréscimos no preço do diesel continuam moderados, no entanto, a média nacional continua superior a 6 reais desde o início de setembro. Novos reflexos de alta devem ser identificados nos próximos meses com a reoneração de parte da alíquota do PIS/Cofins", disse em nota o diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina.

(Por Marta Nogueira)