Fed sinaliza pausa nas altas de juros conforme autoridades analisam dados mistos

(Reuters) - As autoridades monetárias do Federal Reserve estão sinalizando uma pausa na elevação da taxa básica de juros por mais dois meses, enquanto aguardam a resolução de sinais contraditórios: dados econômicos sólidos, sinais de progresso na inflação ainda persistentemente alta e a possibilidade de que o recente aumento nos custos de empréstimos de longo prazo faça parte do trabalho por eles.

"Acredito que podemos esperar, observar e ver como a economia evolui antes de darmos passos definitivos na trajetória da taxa de juros", disse o diretor do Fed Christopher Waller a um seminário do European Economics & Financial Center em Londres.

O "enigma", disse ele, é que as famílias norte-americanas não estão diminuindo seus gastos, apesar da desaceleração do crescimento dos salários; o "quebra-cabeça", explicou ele, é ilustrado pela aceleração da atividade econômica e pelo arrefecimento da inflação.

Isso não pode continuar assim, disse ele, mas ainda é muito cedo para saber qual será o resultado dos dados. Se a economia desacelerar, disse ele, "podemos manter a taxa de juros estável"

Se ela continuar a mostrar força ou se a inflação se estabilizar ou se reacelerar, disse ele, "provavelmente será necessário um aperto maior na política monetária, apesar da recente alta na taxa de longo prazo"

Vindo de uma das autoridades mais "hawkish" (agressivo contra a inflação) do Fed, os comentários foram o mais próximo possível de uma garantia de que os formuladores de política monetária manterão os juros estáveis por uma segunda reunião consecutiva quando se reunirem em Washington de 31 de outubro a 1º de novembro -- mas, ao mesmo tempo, deixarão a porta aberta para um incremento dos custos de empréstimos até o final do ano.

Quanto aos cortes na taxa básica, ele disse: "Eu realmente não quero começar a falar sobre cortes nos juros quando talvez nem mesmo tenhamos parado de aumentá-los.

Em um evento separado no Queens College, o presidente do Fed de Nova York, John Williams, ofereceu uma perspectiva semelhante.

"No momento, precisamos manter essa postura restritiva da política monetária por algum tempo para reduzir" a inflação, afirmou. Ele acrescentou que o Fed fez progressos na redução das pressões de preço, mas ainda tem um longo caminho a percorrer.

A inflação pela medida preferencial do Fed, o índice PCE, que atingiu um pico de 7% no ano passado, está agora em torno de 3,5%, estimou Waller nesta quarta-feira, com o núcleo da inflação, que exclui alimentos e energia, em 3,9%.

Alguns formuladores de política monetária do Fed, incluindo Waller, apontam para a alta de quase um ponto percentual no rendimento do Treasury de dez anos desde o aumento da taxa básica do Fed em julho, dizendo que as elevadas taxas de mercado de longo prazo provavelmente reduzirão a demanda e a atividade econômica, deixando menos para o Fed fazer.

