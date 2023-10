EUA dizem ter frustrado ataque de drone contra tropas no Iraque

Por Phil Stewart e Amina Ismail

TEL AVIV (Reuters) - As Forças Armadas dos Estados Unidos frustraram um ataque contra suas forças no Iraque na madrugada de quarta-feira, interceptando dois drones antes que pudessem atacar, disseram duas autoridades norte-americanas após o primeiro ataque desse tipo contra forças dos EUA no Iraque em mais de um ano.

As autoridades, que falaram com a Reuters sob condição de anonimato, não quiseram dizer quem é suspeito do ataque, mas Washington está em alerta máximo para atividades de grupos apoiados pelo Irã em meio à crescente tensão na região por causa da guerra entre Israel e Hamas.

Na semana passada, grupos armados iraquianos alinhados com o Irã ameaçaram atingir interesses dos EUA com mísseis e drones se Washington interviesse para apoiar o conflito de Israel com o Hamas em Gaza.

O Pentágono enviou rapidamente defesas aéreas e munições para Israel, o aliado mais próximo dos EUA no Oriente Médio, mas as forças norte-americanas não se juntaram à luta.

Os drones de ataque unidirecional foram interceptados quando tentavam atingir a base aérea iraquiana de al Asad, que abriga tropas norte-americanas, disseram as autoridades.

No Iraque, a tensão sobre a guerra em Gaza é alta. Seu principal clérigo xiita, o grande aiatolá Ali al-Sistani, condenou Israel na semana passada e conclamou o mundo a enfrentar a "terrível brutalidade" em Gaza.

Líderes de grupos armados iraquianos culparam Israel pelo ataque a um hospital em Gaza na terça-feira que deixou centenas de mortos. Alguns deles condenaram os EUA por apoiarem Israel.