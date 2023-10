Por que estes rolinhos para tirar pelos fazem tanto sucesso na internet

Quem tem um animalzinho de estimação sabe a dificuldade de manter a casa livre de pelos, principalmente em roupas, sofás e camas. Mas existe uma ferramenta que pode te ajudar nessa hora.

Os rolinhos removedores prometem acabar com os pelos, cabelos e fiapos em superfícies de maiores dificuldades de remoção.

Eles custam menos de R$ 40 e eles estão viralizando nas redes sociais.

O que diz quem comprou?

O Guia de Compras UOL separou alguns modelos populares. Confira a seguir.

Não sei que bruxaria é essa! Aqui em casa foi a melhor coisa que já testei para tirar pelos, dá até vontade de estocar!



Loraine Miranda

Ótimo para uso esporádico. Após a lavagem, volta a ter a mesma eficácia em recolher os pelos.



João Matheus Goulart de Abreu Catta Preta

O planeta agradece a reutilização desse rolinho. Menor que a palma da mão, ótimo pra colocar na mala em viagem. Colagem perfeita para remover os pelos e se reutiliza facilmente com sabão neutro e água corrente.



Karen Lima

É um produto essencial para quem, assim como eu, tem gatos, pois auxilia muito na remoção dos pelos das roupas. Além disso, tem excelente custo-benefício.



Meire

Eu estava acostumado a comprar os baratos que você encontra na loja, mas este [rolo] foi um aumento de qualidade. Rolo muito maior e muito mais resistente. Vou usá-los mais a partir de agora.



Anthony (EUA)

Para a roupa não funciona tão bem, digo, ele retira bem, porém fica preso na própria serda de borracha, e quando se passa ele gruda no tecido novamente. Perfeito para superfícies planas como, por exemplo, sofá.



Rafael Garrett

O produto tira pelos sim, consegui remover pelos de tapetes e sofás. Só tem que ter uma técnica. A remoção dos pelos no produto também é fácil. Mas o produto é frágil e nem usei o giratório com medo de estragar.



Tayná Gomes

O produto é bom, mas não faz mágica como a propaganda leva a crer... É preciso algumas boas repetições para retirar a maior parte do pelo (mas nunca sai 100%) e em superfícies irregulares (como almofadas), a eficácia é ainda menor. Mas quebra um galho.



Magdiel Arlison

Curte comer, beber e viver bem? Fique de olho na nossa curadoria de produtos: no Monitor de Ofertas UOL, no Twitter (@ofertas_uol), no Telegram (monitordeofertasuol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).