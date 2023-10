Relatora da CPI do 8/1 relata ameaças de morte e pede escolta para família

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da CPMI do 8 de Janeiro, disse hoje durante a sessão para votar o relatório final da comissão que está sofrendo ameaças de morte e que que vai pedir apoio e proteção da Polícia Legislativa.

O que aconteceu

Eliziane Gama afirmou que solicitará proteção a ela e a sua família nas próximas semanas. O pedido será encaminhado a Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Congresso Nacional.

As ameaças também serão apresentadas à Polícia Federal e à Advocacia-Geral do Senado, segundo Eliziane. "[Recebi ameaça de] agressão, ameaça de morte à minha família, dizendo que estão me esperando em aeroportos, que eu não posso sair na rua porque vão me atacar", disse.

Subestimar esse tipo de pessoa pode ser colocar em risco a minha vida e a vida da minha família.

Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da CPI do 8/1

Eliziane também criticou ação de congressistas opositores e disse que ataques foram "orquestrados". "Eu tenho 17 anos de vida pública, mas nunca fui tão agredida, tão violentada como fui nas últimas 24 horas. Cada discurso de ódio de cada parlamentar aqui parece muito orquestrado", afirmou.

O que diz o relatório da CPMI do 8 de Janeiro

São mais de 1.300 páginas do relatório da senadora que embasam acusações contra 61 pessoas. Foram citados ao menos 16 crimes que teriam sido supostamente cometidos pelos indiciados. Veja aqui a lista completa das sugestões de indiciamento e dos crimes apontados.

Eliziane pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por quatro crimes: associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. As penas podem chegar a 29 anos de prisão, se for condenado.

A relatora pediu ainda o indiciamento de oito generais. Há dois ex-chefes de braços das Forças Armadas durante o governo do ex-presidente. A lista inclui um ex-comandante do Exército, o general Marco Antônio Freire Gomes. O outro é o almirante Almir Garnier, que comandava a Marinha.