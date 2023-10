Egito convida Itália para cúpula de paz

CAIRO, 18 OUT (ANSA) - O embaixador do Egito na Itália, Bassam Rady, informou nesta quarta-feira (18) que o presidente egípcio, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, convidou a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, para participar de uma reunião de cúpula pela paz. O evento ocorrerá no Cairo, no sábado (21).

À ANSA, Rady destacou que "o Egito é entusiasta da participação da Itália na cúpula" e que o evento foi estendido "para garantir a presença da amiga Itália como país central no cenário internacional e regional, sob a guia forte e influente de Giorgia Meloni".

"Somos muito gratos ao Egito pelo convite e estamos verificando neste delicado momento internacional", disseram fontes do Palazzo Chigi.

O embaixador, também ex-porta-voz de Sisi, afirmou que "a cúpula do Cairo, que reunirá líderes mundiais e organizações internacionais, nasce da firme convicção do Egito da inevitabilidade da paz na região".

"A reunião discutirá os desenvolvimentos e o futuro da questão palestina e do processo de paz a nível internacional, neste momento particular que a região atravessa", concluiu (ANSA).

