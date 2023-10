Egito concordou em abrir passagem de Rafah, diz Joe Biden

WASHINGTON, 18 OUT (ANSA) - O presidente americano, Joe Biden, informou nesta quarta-feira (18) que falou com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, e que ele concordou em abrir a passagem de Rafah, na fronteira com Gaza, para consentir o trânsito de 20 caminhões com ajudas humanitárias.

Segundo ele, no entanto, isso pode não acontecer antes de sexta-feira.

Além da demanda pela abertura para a passagem de insumos, diversos países aguardam uma abertura para extrair seus cidadãos da zona de conflito, para que possam embarcar em vôos de repatriação no Egito. Entre eles está o Brasil.

Já à bordo do avião presidencial Air Force One, Biden também disse que "foi franco com Israel" sobre a necessidade de ajuda humanitária a Gaza.

Ele também afirmou que não ofereceu tropas americanas a Israel caso o Hezbollah atacasse e iniciasse uma guerra, segundo a agência Bloomberg. (ANSA).

