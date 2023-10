Egito anuncia corredor de ajuda 'sustentável' para Gaza via Rafah

O Egito anunciou, nesta quinta-feira (noite de quarta, 18, no Brasil) um corredor de ajuda humanitária "sustentável" para a Faixa de Gaza através da passagem fronteiriça de Rafah, onde centenas de caminhões carregados com suprimentos aguardam na entrada do território palestino bombardeado por Israel.

"O presidente egípcio, Abdel Fatah al Sissi, e o presidente americano, Joe Biden, fecharam um acordo para fornecer ajuda à Faixa de Gaza através do terminal de Rafah de forma sustentável", disse, por meio de nota, o porta-voz da Presidência egípcia, Ahmed Fahmy, sem informar datas.

