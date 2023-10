Bolsa cai 1,6% após dados na China e subida do dólar, que fecha a R$ 5,055

O dólar comercial encerrou a sessão desta quarta-feira (18) com leve alta de 0,38%, cotado a R$ 5,055.

Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3), encerrou a sessão em queda de 1,6%, aos 114.059,64 pontos. Veja Cotações.

Guerra e dados da China no foco

O mercado digere dados chineses melhores do que o esperado por analistas, como crescimento do PIB no terceiro trimestre. Outro ponto de atenção é a desaceleração da forte alta intradiária do petróleo.

Os retornos dos títulos das principais economias avançaram na terça-feira. O movimento foi influenciado pelos dados de inflação recentes mais fortes do que o esperado do Reino Unido e dos Estados Unidos, o que elevou as apostas em juros globais mais altos por mais tempo.

Economia da China cresceu em ritmo mais rápido do que o esperado no terceiro trimestre, oferecendo algum suporte ao real. O consumo e a atividade industrial em setembro também surpreenderam positivamente, sugerindo que a recente tomada de medidas por Pequim está ajudando a reforçar uma tentativa de recuperação.

A China é a principal parceira comercial do Brasil. No geral, surpresas econômicas positivas por lá costumam beneficiar o real.

A guerra em Israel também é um dos fatores analisados pelos investidores. O ataque a hospital em Gaza que matou ao menos 500 palestinos elevou as tensões no Oriente Médio. A Guide Investimentos, em relatório a clientes, chamou a atenção para temores de envolvimento do Irã no conflito entre Israel e Hamas.

O ataque aos civis — que autoridades locais de Gaza atribuíram a Israel — complicou a viagem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à região, e pode minar os esforços para conter o conflito. Biden chegou a Israel nesta quarta-feira apoiando a versão de que a explosão do hospital foi causada por militantes palestinos, enquanto líderes árabes cancelaram uma cúpula planejada com o presidente norte-americano.

Os investidores ainda estão na expectativa por novos sinais de política monetária nos Estados Unidos. Nas próximas horas estão previstas falas de cinco dirigentes do Federal Reserve (Fed; banco central dos EUA).

O valor do dólar divulgado diariamente pela imprensa, inclusive o UOL, refere-se ao dólar comercial. Para quem vai viajar e precisa comprar moeda em corretoras de câmbio, a referência é o dólar turismo, e o valor é bem mais alto.

(Com Reuters e Estadão Conteúdo)