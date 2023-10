Veja documentos digitais para ter no celular e não carregar na carteira

Andar com a carteira cheia de documentos é só para quem quer. Hoje, no Brasil, há a versão digital de quase todos os documentos. Carteira de motorista digital, RG Digital, e-Título, entre outros, podem ser instalados diretamente em seu smartphone e são tão válidos quanto o documento impresso.

Quais documentos têm versão digital?

As versões digitais estão disponíveis logo após a emissão do documento físico. Alguns documentos precisam ser acessados por seus próprios aplicativos, como é o caso do e-Título, app do Título de Eleitor. Enquanto isso, outros podem integrar a "Carteira de Documentos" do aplicativo Gov.Br, como é o caso da CNH Digital.

Veja os documentos disponíveis na versão digital e seus respectivos aplicativos:

Cadastro de Pessoa Física (CPF) - aplicativo da Receita Federal: Play Store e Apple Store

- aplicativo da Receita Federal: Play Store e Apple Store Título de Eleitor - e-Título: Play Store e Apple Store

Play Store e Apple Store Carteira de motorista (CNH) - Carteira Digital de Trânsito: Play Store e Apple Store

Play Store e Apple Store Carteira de Trabalho - CTPS digital: Play Store e Apple Store

Play Store e Apple Store Cartão do Sistema Único de Saúde - Conecte SUS : Play Store e Apple Store

: Play Store e Apple Store Documento do Estudante (DNE) - DNE digital : Play Store e Apple Store

: Play Store e Apple Store RG Digital (RG): disponibilizado por alguns estados - Play Store e Apple Store

Veja lista de documentos disponíveis no app Gov.br:

Carteira de Identidade Nacional (CIN). O documento que nasceu para substituir o atual RG ainda não está disponível em todo o Brasil, já que cada estado tem até 6 de novembro para se adaptar e passar a emiti-lo.

Carteira de Habilitação - CNH Digital

Carteira de Habilitação Técnica (CHT) emitida pela ANAC

Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) emitido pelo Exército Brasileiro

Certificado de Alistamento Militar (CAM) emitido pelo Exército Brasileiro

Certificado de Reservista (CR) emitido pelo Exército Brasileiro

Nova carteira de identidade substituirá o RG

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) ainda não está disponível em todo o Brasil. Cada um dos estados tem até 6 de novembro para se adaptar e passar a emitir o documento. Ela terá o CPF como número identificador e validade nacional ?atualmente, cada estado emite seu próprio RG.

A CIN poderá ser emitida em papel e também ficará disponível na versão digital. As pessoas que tiverem o documento impresso já podem acessar o app gov.br para emitir a CIN em formato digital. Entenda aqui a mudança.

Dá para sair sem documento na carteira?

Sim. Para quem ainda não tem a CIN, o melhor documento para ter no celular é a CNH digital, por ter foto, RG e CPF. "No entanto, fique atento para que o documento eletrônico esteja baixado no seu smartphone e ele esteja em funcionamento, com bateria", diz o advogado especialista em direito digital e proteção de dados Alexander Coelho, sócio do Godke Advogados.

RG Digital também é opção, mas não para todos. Esse documento já está disponível em diversos estados, como Acre (AC), Alagoas (AL), Espírito Santo (ES), Goiás (GO), Maranhão (MA), Mato Grosso (MT), Minas Gerais (MG), Pará (PA), Paraíba (PB), Piauí (PI), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Norte (RN), Rondônia (RO) e São Paulo (SP).

RG Digital também é opção para pais terem no celular documento oficial de filhos. Em São Paulo, a versão digital está disponível para quem tem documento impresso emitido a partir de 2014. E dá para ter no celular, de forma segura, mais de um RG.

Cuidados a tomar

Os documentos precisam ser acessíveis sempre que necessário. As versões digitais valem da mesma forma que a alternativa impressa, mas é importante garantir que eles possam ser acessados quando necessário, explica o advogado. Por isso, é importante, sempre verificar se o aplicativo está atualizado e habilitado no celular.

Se você não tiver como acessá-los, será o equivalente a estar sem documento nenhum. Por exemplo, se um motorista estiver sem sinal de internet ou a bateria de seu smartphone acabar bem na hora de uma blitz policial e não tiver como acessar a CNH Digital, será considerado que ele estava dirigindo sem documentação adequada, o que pode levá-lo a ser autuado.

Tenha backup. "É importante se preparar para contingências, como falta de bateria ou sinal de internet, mantendo cópias físicas ou fotos como backup, especialmente para lidar com autoridades", recomenda o advogado.