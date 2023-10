Diversão em duas rodas: 5 lugares bacanas em SP para conhecer com sua moto

Maior cidade do Brasil, São Paulo tem uma frota de quase nove milhões de veículos, entre automóveis, motocicletas, ônibus e caminhões, e um trânsito de tirar qualquer um do sério. Não por acaso, há quase 1,5 milhão de veículos de duas rodas registrados na cidade. Andar de moto é uma das maneiras mais inteligentes e rápidas de se locomover pelas ruas e avenidas da capital paulista.

Mas, além dos milhares de motoboys e entregadores, há milhares de paulistanos que têm nas motos sua opção de mobilidade urbana. Para outros tantos, as motos são mais do que um meio de transporte, representam um hobby, um estilo de vida.

Se este é o seu caso, fizemos uma lista com cinco passeios bacanas para fazer com sua moto em São Paulo. São locais que, de uma forma ou de outra, dialogam com o universo motociclístico. Confira:

Cultura custom

Imagem: Divulgação

Referência em cultura custom desde 2016, quando abriu as portas em uma casa no bairro da Aclimação, o Rockwheels Kustom Bar mudou-se para o Bixiga, no ano passado. Instalado em um galpão maior e cheio de estilo, o bar ganhou mais atrações, mas não perdeu sua identidade única.

A decoração ganhou motos clássicas e customizadas, além de picapes antigas, e agora há um palco para show ao vivo. Ideal para saborear um hambúrguer de qualidade e bater papo com os amigos, sobre moto, é claro.

Rockwheels Kustom Bar

Horários: às quintas e sextas, a partir das 18h, aos sábados e domingos, a partir das 15h

Endereço: R. Rui Barbosa, 168 - Bela Vista

Instagram: @rockwheelssp

Arte de rua

Formado por vielas e ruazinhas fechadas às motos, o Beco do Batman é uma espécie de galeria de arte de rua a céu aberto. Uma das mais famosas atrações turísticas de São Paulo, atrai diversos visitantes com seus grafites e galerias de arte.

O Beco também é uma boa desculpa para visitar o bairro boêmio da Vila Madalena, onde se reúnem diversos grupos, inclusive, motociclistas. Apesar do trânsito carregado à noite e aos finais de semana, pode ser uma boa opção para um passeio de moto em uma tarde ensolarada para encontrar os amigos e curtir nos muitos bares e restaurantes da região.

Beco do Batman

Endereço: R. Medeiros de Albuquerque, 82-154 - Vila Madalena - São Paulo (SP)

Instagram: @becodobatman.oficial

Para dar um trato na moto

Fundado em 2005, o Johnnie Wash reúne oficina de customização, hamburgueria e lavagem de motos. Point tradicional dos motociclistas da capital paulista, o espaço na Vila Olímpia pode ser o destino ideal se você precisa fazer alguma manutenção ou dar um banho na sua motoca.

Enquanto isso, pode saborear os excelentes sanduíches da casa, admirar as motos customizadas e ainda encontrar outros apaixonados por duas rodas.

Johnnie Wash

Horários: de domingo à terça, das 9h às 18h, de quarta a sábado, das 9h às 23h

Endereço: Av. Dr. Cardoso de Melo, 586 - Vila Olímpia, São Paulo

Instagram: @johnniewash

Para ir com a família toda

Imagem: Divulgação

Instalado em galpões antigos na Mooca, o Garagem 55 é daqueles lugares com atrações para todos os gostos. Além de uma exposição com carros antigos e outros exóticos, há ainda 50 motos das mais variadas épocas e estilos, das clássicas às esportivas, e ainda um museu em homenagem à bicicleta.

Com restaurante e bar temático, com variado cardápio, o Garagem 55 também tem outras atrações para toda a família. Adultos e crianças podem se divertir no boliche, autopista de carrinho bate-bate e espaço kids. Ideal para marcar encontro com a família ou amigos depois do tradicional passeio de moto matutino aos finais de semana.

Garagem 55 Mooca

Endereço: Rua Borges de Figueiredo, 1098 - Mooca - São Paulo (SP)

Horários: às quintas e sextas das 17h às 23h (entrada gratuita), sábados e domingos das 12h às 23h (entrada R$ 15)

Estacionamento: R$ 20

Instagram: @garagem55mooca

Depois do passeio de moto

Imagem: Divulgação

Instalada em uma bela casa do arquiteto paulistano Oswaldo Arthur Bratke, da década de 1950, a filial brasileira da grife australiana Deus Ex Machina mistura loja de roupas, design, cultura custom de motos, skates e até pranchas de surf. Com "templos" espalhados por todo o mundo, de Bali, passando por Berlim, até Los Angeles, é uma grife cultuada por quem curte esportes ao livre e tem estilo.

Apesar de não ser tão dedicada às motos, como o café Deus em Milão, na Itália, a filial paulistana é um bom destino para um almoço de domingo com os amigos depois de um rolê de moto. O local inclui loja, restaurante, bar e grill, forno a lenha, galeria de arte, esplanada, lounge e rooftop. Destaque para o cardápio assinado pelo chef Dário Costa.

Deus Ex Machina Brasil - The Mansion of Munifecence

Horários: de terça a sábado, das 9h às 23h30, e domingos, das 9h às 18h

Endereço: Av. Rebouças, 3685 - São Paulo

Instagram: @deusmansion

