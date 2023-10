Declaração 'sexista' de diretor esportivo da Juve gera críticas

ROMA, 18 OUT (ANSA) - O diretor esportivo da Juventus Cristiano Giuntoli foi alvo de críticas na Itália após usar frases sexistas para fazer comentários sobre o mercado de transferências.

Em sua participação no Festival dello Sport, organizado pelo jornal "La Gazzetta dello Sport", o italiano fez um balanço da sua carreira e comparou os erros cometidos na contratação de jogadores com a escolha de uma companheira que "parece ser certa". "Cometemos muitos erros. Tentamos errar o mínimo possível, mas erramos e há muitas dinâmicas. Você escolhe um jogador pensando que é a namorada certa. Leva ela para jantar, a coloca em casa e depois descobre que ela não é a certa. Vemos que não sabe cozinhar, não lava ou não passa", declarou ele.

Giuntoli então prosseguiu: "São rapazes jovens, e há muitas variações. Às vezes, um bom jogador de futebol pode não ser adequado para aquela dimensão. Temos de estar muito atentos e compreender todos os parâmetros que são necessários para analisar um jogador. É muito difícil, mas faz parte do nosso papel".

O público presente no evento recebeu a comparação com risos e aplausos, enquanto que as reações nas redes sociais foram mais duras e críticas contra "o pensamento machista de Giuntoli".

O Partido Democrático (PD), maior legenda de centro-esquerda da Itália, afirmou que os comentários feitos pelo dirigente "seriam difíceis de comentar, mesmo que fossem feitos no bar" e ressaltou que "infelizmente o mundo do futebol parece estar fazendo tudo para nos habituar ao pior".

O assessor esportivo e deputado do PD, Mauro Berruto, pediu ao clube italiano para "se posicionar" sobre o caso. (ANSA).

