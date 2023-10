Decisão sobre acolhimento a gays ficará para Sínodo de 2024

VATICANO, 18 OUT (ANSA) - Eventuais decisões da Santa Sé sobre o acolhimento a homossexuais na Igreja Católica só serão tomadas na sessão do Sínodo dos Bispos marcada para outubro de 2024.

A informação foi confirmada nesta quarta-feira (18) pelo cardeal Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de Manaus, durante coletiva de imprensa no Vaticano. Segundo o religioso, o tema da pastoral aos homossexuais "apareceu durante as reflexões", mas "esta sessão do Sínodo não leva a conclusões nem determinações", porque o papa Francisco quer que as decisões sejam tomadas no próximo ano.

"É desejo do Santo Padre que as decisões sejam tomadas na sessão de outubro de 2024. É bom que este tema tenha surgido", afirmou Steiner, lembrando que o pontífice disse em Lisboa que "a Igreja é para todos".

O catolicismo ensina que a homossexualidade é um pecado, mas Jorge Bergoglio implantou uma postura mais aberta ao longo de seu pontificado, o que lhe rendeu até acusações de "heresia" em alas ultraconservadoras do clero.

"A tendência em si não é pecado, mas toda relação sexual fora do casamento é pecado e, portanto, é também no caso de casais homossexuais", afirmou o arcebispo de Riga (Letônia), Zbig?evs Stankevics.

Quanto às bênçãos a casais homoafetivos, "se um homossexual chega como pessoa física e diz 'gostaria de viver na graça de Deus', não há contraindicações".

"Mas se chegam duas pessoas que dizem 'vivemos juntos como marido e melhor e queremos a bênção', é um grande problema porque isso é viver em pecado", acrescentou Stankevics.

Recentemente, Francisco chegou a dizer que o casamento é a união "entre um homem e uma mulher" e, portanto, o pedido de bênção feito por casais homoafetivos não deve ser confundido com o sacramento do matrimônio.

O Sínodo dos Bispos acontece até o próximo dia 29 de outubro e terá um documento de síntese com um "texto relativamente curto e transitório", baseado na experiência da assembleia, e "levará em conta os temas sobre os quais há consenso e sobre os quais há desacordo". (ANSA).

