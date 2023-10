De onde vem o acarajé? Chef busca raízes da culinária brasileira no Benin

"Viver é partir, voltar e repartir." O trecho da música interpretada por Emicida e Gilberto Gil resume bem a trajetória do chef João Diamante. "Cria da favela", ele recusou o convite de um dos maiores chefs do mundo para continuar trabalhando na França e voltou ao Brasil para realizar seu sonho: criar um projeto social.

Neste ano, João partiu novamente do Brasil, dessa vez para sua primeira viagem ao continente africano. Um teste genético apontou que a Costa da Mina, região que abrange Togo, Nigéria, Gana e Benin, predominava em seu DNA. Então, ele escolheu este último país para ser o ponto de partida na sua busca pelo resgate, não só da história de seus antepassados, mas da culinária brasileira.

Foi o melhor processo criativo que já fiz. Você só consegue evoluir se você sabe de onde você saiu

João Diamante

Resultado do teste genético do chef João Diamante. Imagem: Deborah Faleiros/UOL

A conexão entre Brasil e Benin remonta o começo da escravidão. O país africano foi o que mais traficou escravizados, enquanto o nosso foi o que mais recebeu estas pessoas ao longo de quase quatro séculos.

Em busca de entender melhor essa história e como a culinária dos dois países foi afetada nesse processo, João embarca no que ele define como uma das maiores experiências da sua vida.

A jornada inédita resultou na série documental de quatro episódios "Origens - Um chef brasileiro no Benin, com João Diamante", especial em vídeo produzido por MOV, produtora de vídeos do UOL, em parceria com ECOA, a plataforma por um mundo melhor do UOL, e o Núcleo de Diversidade do UOL. Os quatro episódios da série podem ser acessados pela página de MOV no Canal UOL e pelo canal do UOL no YouTube, em português e francês.

João Diamante e a jornalista Glória Koessi no mercado Dantokpa, em Cotonou. Imagem: Reprodução / Origens UOL

No Brasil, acarajé. No Benin, akará

Na cidade de Cotonou, João começou a traçar paralelos entre a história do Brasil e do Benin. A jornada começou no mercado Dantokpa, o maior ao ar livre da África Ocidental, que existe há mais de 60 anos e tem cerca de 40 mil vendedores. Ali estão as raízes do acarajé, lá chamado de akará. Quem apresenta o local ao chef é a jornalista e crítica culinária, Glória Koessi, a primeira pessoa a criar uma feira gastronômica no Benin.

O artista plástico Lionel Honfin, há onze anos no Brasil, lhe explicou que o acarajé está para o candomblé assim como o akará está para o culto aos Egunguns, celebração do vodum, que João viu de perto.

João, Glória e vendedoras de acarajé no Dantokpa. Imagem: Reprodução / Origens UOL

Enquanto nos guia por uma viagem entre passado e presente, João também se prepara para projetar o futuro da sua cozinha. Ele retorna ao Brasil com muitas das respostas que procurava, mas também uma responsabilidade: a de transmitir o aprendizado na cozinha.

No episódio que encerra a jornada de João em Origens, ele apresenta um prato autoral à base de toques africanos nunca vistos antes em sua culinária. Intitulada "Origem", a nova receita do chef segue à risca o seu significado: o (re)começo!

O chef João Diamante e sua receita autoral "Origem". Imagem: Zô Guimarães/UOL

Do Andaraí à Torre Eiffel, uma história de inserção social

João Augusto Santos Batista nasceu na Bahia, mas foi criado no Complexo do Andaraí, na zona norte do Rio de Janeiro, para onde a mãe, Elildes Santos, migrou com ele e a irmã mais velha em busca de oportunidade de trabalho. Hoje, ele tem uma filha e é casado com Stéphanie Parreira, que também é sua assessora.

Desde criança, João fazia "bicos" para ajudar no orçamento de casa: trabalhou como vendedor de produtos de limpeza, piscineiro, feirante e teve até uma lan house. Aos 19, entrou na Marinha, onde descobriu seu talento na gastronomia.

Eu entrei para a cozinha porque era o único lugar na Marinha que eu poderia sair cedo e continuar estudando.

João Diamante

Em três anos, cursou faculdade de gastronomia e foi um dos alunos selecionados para um estágio na França para trabalhar em um dos restaurantes do renomado chef Alain Ducasse.

Mesmo com um convite para ficar, decidiu voltar para o Brasil para criar o projeto Diamantes na Cozinha, voltado para jovens em situação de vulnerabilidade social.

João Diamante, Paola Carosella e Leandro Hassum comandam 'Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua' Imagem: Cadu Pilotto / Globo

Como chef, João também liderou uma das cozinhas da delegação espanhola nas Olimpíadas do Rio em 2016; foi chef-executivo do restaurante Fazenda Culinária, no Museu do Amanhã, e está à frente do Na Minha Casa, restaurante com cozinha itinerante.

No início deste ano, ao lado da chef e apresentadora Paola Carosella, ele foi jurado do Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua, novo reality culinário da Globo, e recentemente cozinhou no Planalto para vários presidentes.

Minha mãe merece todos os prêmios que já ganhei e todas as medalhas que ganhei. Todas as minhas vitórias são dela.

João Diamante

João também acaba de inaugurar a sua primeira lanchonete, a É Nóis, que vai receber empreendedores de forma rotativa para apresentarem seus produtos.

A nossa história mostra que você ser cozinheiro ou trabalhar em algum setor que você precisa servir alguém é uma depreciação do seu trabalho. As pessoas de modo geral no Brasil não entendem o ato de servir alguém como uma forma de prazer, como uma forma de amar. A minha missão era fazer alguma coisa muito boa e servir bem, e isso deu muito certo.

João Diamante

João na Porta do Não Retorno, em Ouidah, no Benin. Imagem: Reprodução / Origens UOL

*Com colaboração de Juliana Vaz, Filipe Pavão e Gabriele Roza.

História remontada pelo DNA

A quinta temporada de Origens também conta com conteúdos especiais de três personalidades: a psicóloga e ex-BBB Sarah Aline, a atriz e cantora Karin Hils e a professora Vera Eunice, filha da escritora Carolina Maria de Jesus. As três realizaram testes de DNA que apontaram a sua ancestralidade genética e contam em ECOA o significado das descobertas para suas vidas.

***

"Origens - Um chef brasileiro no Benin, com João Diamante"

Direção: Gabriele Roza | Reportagem, roteiro e pesquisa: Gabriele Roza, Paula Rodrigues, Simone Freire | Direção de fotografia: Vinicius Santos | Produção de base: Jennifer Sabino | Coordenação de produção: Caroline Monteiro | Operador de câmera: Clétus Kpehounton e Laís Dantas | Assistente de câmera: Clément Gnonlonfoun | Som direto: Raffet Houessou e Priscila Alves | Tradução local: Yanelle Houenaze | Coordenação de conteúdo: Paula Rodrigues e Simone Freire | Assessoria João Diamante: Stephanie Parreira | Produção artística: Carla Brandão | Coordenação de produção - Pó de Vidro: Felipe Larozza e Patrícia Heit | Montagem: Gabriela Dias, Larissa Teixeira e Paulo Sodré | Finalização de cor: Paulo Sodré | Desenho de som e mixagem: Paulo Sodré | Pesquisa de trilha sonora: João Pedro Pinheiro | Direção de voz: João Pedro Pinheiro | Direção de arte: Deborah Faleeiros | Motion design: Leonardo Rodrigues | Tradução e legendagem: Ananda Flora e Isabel Moraes | Motorista: Joeii Affodo e Helena Martins | Coordenação ECOA UOL: Paula Rodrigues e Fred Di Giacomo | Coordenação Núcleo de Diversidade UOL: Simone Freire | Coordenação de design: Gisele Pungan | Coordenação MOV UOL: Caroline Monteiro e Luciana Pilon | Coordenação Projetos Patrocinados UOL: Lyvia Squadrans | Ideia original de Origens: Helton Simões Gomes | Gerência Geral UOL: Tatiana Schibuola, Antoine Morel, Tereza Rangel e Irineu Machado | Direção de conteúdo UOL: Murilo Garavello.