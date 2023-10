CPI 8/1: Governistas celebram aprovação de relatório que indicia Bolsonaro

Deputados e senadores governistas celebraram nas redes sociais a aprovação do relatório da CPMI do 8 de Janeiro, por 20 votos a 11, que pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por quatro crimes. O relatório implica outras 60 pessoas, entre elas cinco ex-ministros, oito generais do Exército e um almirante da Marinha.

O que dizem os parlamentares:

A deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente do PT, disse que a aprovação do relatório "vai ficar para a história e a traz a verdade dos fatos ao pedir o indiciamento de apoiadores e patrocinadores da tentativa de usurpar o Estado Democrático de Direito, e colocando Bolsonaro como mentor".

O senador Fabiano Contarato (PT-ES), líder do partido no Senado, classificou a aprovação do relatório apresentado pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA) como uma "vitória da democracia brasileira".

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) citou os meses de trabalho e a "resistência aos ataques do bolsonarismo, especialmente contra as mulheres da Comissão".

Leia as manifestações:

Aprovação do relatório da CPMI do Golpe vai ficar para a história e traz a verdade dos fatos ao pedir o indiciamento de apoiadores e patrocinadores da tentativa de usurpar o Estado Democrático de Direito e colocando Bolsonaro como mentor. É um dever nosso com democracia? -- Gleisi Hoffmann (@gleisi) October 18, 2023

APROVADO. Acabamos de aprovar o relatório da CPMI do Golpe, com pedido de indiciamento dos que atentaram contra a Democracia, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vitória da Democracia Brasileira! #SemAnistiaParaGolpistas -- Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) October 18, 2023

RELATÓRIO DA CPI: EU VOTEI SIM!



Após meses de trabalho, resistindo aos ataques do Bolsonarismo, especialmente contra as mulheres da Comissão e a Relatora Eliziane Gama, o relatório da #CPMIdoGolpe foi aprovado.



Nele, Bolsonaro, autor intelectual da tentativa golpista, foi? pic.twitter.com/ctVg5yvdSj -- ERIKA HILTON (@ErikakHilton) October 18, 2023

TIRO SAIU PELA CULATRA!Relatório d CPMI d GOLPE aprovado por 21x11.Bolsonaro CHEFE dos GOLPISTAS e o 1º indiciado.VAI SER PRESO.Mais de 10 generais e coronéis delinquentes que apoiaram a aventura do bandido genocida estão na lista.A VERDADE e a DEMOCRACIA VENCERAM.FORA FASCISTAS! -- Ivan Valente (@IvanValente) October 18, 2023

Acaba de aprovado o relatório final da #CPMI dos atos golpistas. Por 20 votos a 11, o que prevaleceu foi a democracia! O parecer aprovado pede o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro por quatro crimes, entre eles, o de golpe de Estado. #BolsonaroNaCadeia #SemAnistia -- Luiza Erundina (@luizaerundina) October 18, 2023

Fizeram centenas de discursos pedindo a CPMI dos atos de 8 de janeiro. Conseguiram. Viram todos os crimes do esquema comandado por Jair Bolsonaro e militares ser exposto nos detalhes. E agora terminam de forma melancólica, gritando "vergonha" diante da aprovação do relatório da? pic.twitter.com/jlenETJfEb -- Dep. Alencar Santana (@AlencarBraga13) October 18, 2023

APROVADO!!! Relatório final da CPMI aprovado por 20 votos a 11. Prevaleceu a democracia! #cpmidogolpe #SemAnistia pic.twitter.com/ZBm8gBqKH5 -- Jandira Feghali (@jandira_feghali) October 18, 2023

APROVADO, por 20 votos a 11, o relatório da CPMI dos Atos Golpistas, que indicia Bolsonaro como mentor da tentativa de golpe.

Agora precisamos de vontade e celeridade da justiça para que os indiciados sigam seu rumo ao lugar em que precisam estar: NA CADEIA!#SemAnistia pic.twitter.com/KjrVDJJ6Kj -- Fernanda Melchionna (@fernandapsol) October 18, 2023

O que acontece agora

O relatório será encaminhado ao STF (Supremo Tribunal Federal), à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. A PGR decidirá se acata os pedidos de indiciamento, dando prosseguimento jurídico ao caso.

A vitória do parecer, elaborado pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA), era esperada, porque os governistas tiveram maioria na CPI. Eles conseguiram aprovar a convocação de testemunhas de seu interesse e obter quebras de sigilo financeiro, de celular e de emails.

A oposição apresentou dois relatórios paralelos ao de Eliziane. O principal foi elaborado pelo deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) e sugeriu o indiciamento do presidente Lula (PT), além do ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), e de outros ex-integrantes do governo atual. O segundo foi apresentado pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF) e também pediu o indiciamento de Dino.

A maioria governista se consolidou apesar de a CPI ter sido iniciativa da oposição. O requerimento de abertura, feito em maio, é do deputado bolsonarista André Fernandes (PL-CE). Foram quase cinco meses de trabalhos.

O poder do Planalto pesou na escolha da cúpula da comissão. A relatora é aliada do governo e o presidente da CPI, deputado Arthur Maia (União-BA), tido como "independente", foi escalado pelo centrão.

O que diz o relatório aprovado

Eliziane pediu indiciamento de 61 pessoas. Militares representam metade dos acusados — há 31 na lista. Leia a íntegra do relatório final da CPI.

Houve solicitação de indiciar membros da cúpula das Forças Armadas. A situação é considerada consequência da adesão dos militares ao governo Bolsonaro

O Exército viu oito generais serem alvo de pedido de indiciamento. A lista inclui até mesmo um ex-comandante, o general Marco Antônio Freire Gomes.

A Marinha também tem um ex-comandante acusado, o almirante Almir Garnier. Ambos ocuparam o cargo durante a gestão Bolsonaro.

Aliados próximos ao ex-presidente também foram alvo de pedido de indiciamento. Entre eles o o ex-ministro Anderson Torres, a deputada Carla Zambelli (PL-SP), o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques e Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro.

Bolsonaro se diz "indignado"

Bolsonaro afirmou hoje, após depor novamente à Polícia Federal, que a sugestão de indiciá-lo é "um absurdo". Ele disse que a comissão "temia alguma coisa", porque não o convocou para prestar esclarecimentos durante a investigação.

A fala do ex-presidente repete a nota emitida ontem pela sua defesa. O texto classificou o relatório como "parcial e tendencioso" e disse que o ex-chefe do Executivo recebeu a notícia de indiciamento com "indignação".

Apesar da declaração de Bolsonaro, parlamentares de oposição na CPI trabalharam para blindar o ex-presidente e evitar a convocação e a quebra de sigilo dele.

A trajetória da investigação

A CPI apurou o que aconteceu desde o resultado das eleições. A linha do tempo começa com o não reconhecimento da vitória de Lula (PT), o bloqueio das estradas e segue até a invasão e depredação da sedes dos Três Poderes.

Recontar esta cronologia gerou momentos de desgaste ao bolsonarismo. O ex-ministro Anderson Torres depôs usando tornozeleira eletrônica. O general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, soltou palavrões ao ser confrontado pela relatora.

A base governista afirma que conseguiu enfatizar que Bolsonaro e seus aliados tentaram um golpe. Para aliados de Lula, a comissão serviu como apoio político às investigações da PF e contribuiu para o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, decidir delatar.

A oposição também considera que obteve benefícios com a CPI. Acreditam que ao menos usaram a comissão para repisar a versão bolsonarista de que o governo Lula se omitiu em 8 de Janeiro.

Quem são os alvos dos pedidos de indiciamento

Jair Messias Bolsonaro - ex-presidente da República

- ex-presidente da República Walter Souza Braga Netto - General do Exército, ex-ministro da Defesa, candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro na eleição de 2022

- General do Exército, ex-ministro da Defesa, candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro na eleição de 2022 Augusto Heleno Ribeiro Pereira - General do Exército, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)

- General do Exército, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira - General do Exército, ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Secretaria de Governo e da Casa Civil

- General do Exército, ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Secretaria de Governo e da Casa Civil Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira - General do Exército, ex-ministro da Defesa

- General do Exército, ex-ministro da Defesa Almir Garnier Santos - Almirante de esquadra, ex-comandante da Marinha

- Almirante de esquadra, ex-comandante da Marinha Marco Antônio Freire Gomes - General do Exército, ex-comandante-geral do Exército

- General do Exército, ex-comandante-geral do Exército Mauro Cesar Barbosa Cid - Tenente-coronel do Exército, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro

- Tenente-coronel do Exército, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro Luís Marcos dos Reis - Sargento do Exército, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro

- Sargento do Exército, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro Ailton Gonçalves Moraes Barros - Ex-major do Exército

- Ex-major do Exército Antônio Elcio Franco Filho - Coronel do Exército

- Coronel do Exército Jean Lawand Júnior - Coronel do Exército

- Coronel do Exército Anderson Gustavo Torres - Ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança Pública do DF

- Ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança Pública do DF Marília Ferreira de Alencar - Ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça

- Ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça Silvinei Vasques - Ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal

- Ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Filipe G. Martins - Ex-assessor-especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República

- Ex-assessor-especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República Alexandre Carlos de Souza Silva - policial rodoviário federal

- policial rodoviário federal Marcelo de Ávila - policial rodoviário federal

- policial rodoviário federal Maurício Junot - sócio de empresas com contratos com a PRF

- sócio de empresas com contratos com a PRF Carla Zambelli - Deputada federal

- Deputada federal Marcelo Costa Câmara - Coronel do Exército, ex-ajudante de ordens da Presidência da República

- Coronel do Exército, ex-ajudante de ordens da Presidência da República Ridauto Lúcio Fernandes - General da reserva do Exército

- General da reserva do Exército Meyer Nigri - empresário e difusor de conteúdos no WhatsApp

- empresário e difusor de conteúdos no WhatsApp Carlos José Russo Assumpção Penteado - General do Exército

- General do Exército Carlos Feitosa Rodrigues - General do Exército

- General do Exército Wanderli Baptista da Silva Junior - Coronel do Exército

- Coronel do Exército André Luiz Furtado Garcia - Coronel do Exército

- Coronel do Exército Alex Marcos Barbosa Santos - Tenente-coronel do Exército

- Tenente-coronel do Exército Eduardo Natale de Paula Pereira - Major do Exército José

- Major do Exército José Laércio da Costa Júnior - Sargento do Exército

- Sargento do Exército Alexandre Santos de Amorim - Coronel do Exército

- Coronel do Exército Jader Silva Santos - Tenente-coronel da PMDF

- Tenente-coronel da PMDF Fábio Augusto Vieira - Coronel da PMDF

- Coronel da PMDF Klepter Rosa Gonçalves - Coronel da PMDF

- Coronel da PMDF Jorge Eduardo Barreto Naime - Coronel da PMDF

- Coronel da PMDF Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra - Coronel da PMDF

- Coronel da PMDF Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues - Coronel da PMDF

- Coronel da PMDF Flávio Silvestre de Alencar - Major da PMDF

- Major da PMDF Rafael Pereira Martins - Tenente da PMDF

- Tenente da PMDF Tércio Arnaud Tomaz - Ex-assessor especial no Palácio do Planalto

- Ex-assessor especial no Palácio do Planalto Fernando Nascimento Pessoa

José Matheus Sales Gomes - Ex-assessor especial no Palácio do Planalto

- Ex-assessor especial no Palácio do Planalto Adauto Lúcio de Mesquita - empresário

- empresário Joveci Xavier de Andrade - empresário

- empresário Ricardo Pereira Cunha - integrante do grupo Direita Xinguara (PA)

- integrante do grupo Direita Xinguara (PA) Mauriro Soares de Jesus - empresário

- empresário Enric Juvenal da Costa Laureano - consultor da Associação Nacional do Ouro

- consultor da Associação Nacional do Ouro Antônio Galvan - sojicultor

- sojicultor Jefferson da Rocha - advogado

- advogado Vitor Geraldo Gaiardo - sojicultor

- sojicultor Humberto Falcão - sojicultor

- sojicultor Luciano Jayme Guimarães - sojicultor

- sojicultor José Alípio Fernandes da Silveira - sojicultor

- sojicultor Valdir Edemar Fries - sojicultor

- sojicultor Júlio Augusto Gomes Nunes - comerciante

- comerciante Joel Ragagnin - sojicultor

- sojicultor Lucas Costa Beber - sojicultor

- sojicultor Alan Juliani - sojicultor

- sojicultor George Washington de Oliveira Sousa

Alan Diego dos Santos Rodrigues

Wellington Macedo de Souza

O golpe deve fazer uso controlado da violência. É preciso, sobretudo, que o golpe não pareça golpe. Por isso é importante atacar as instituições, descredibilizar o processo eleitoral, legitimar preventivamente a tomada do poder. É preciso tentar a destruição da democracia 'tijolo a tijolo', para que ninguém consiga perceber a erosão gradual.

Trecho do relatório

Relatório poupou GDias

A lista de pedidos de indiciamento não incluiu o general Gonçalves Dias. Ele era o chefe do GSI no dia das invasões e aparece sem ação em imagens na antessala do gabinete de Lula.

Antes das gravações, reveladas pela CNN, não havia assinaturas suficientes para instalar a CPI. O general se tornou alvo da oposição para sustentar a tese de omissão do governo federal.

Foi argumentado pelos bolsonaristas que GDias, como é chamado, recebeu alertas e não reforçou a segurança do Planalto. Mas a relatora optou por não pedir o indiciamento.