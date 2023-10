Clínica de reabilitação é fechada pela polícia por maus-tratos a pacientes

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Civil de Goiás, junto a outros órgãos, realizou uma operação após receber denúncias de tortura e maus-tratos de uma clínica contra seus pacientes.

O que aconteceu:

A polícia encerrou as atividades de uma clínica de reabilitação clandestina que torturava seus pacientes. Ao todo, setenta e cinco homens eram internos no espaço, e seis deles eram menores de idade. A maioria dos pacientes era formada por dependentes químicos, mas havia pessoas com problemas mentais.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Antônio André Santos Júnior, os homens eram espancados e tinham de beber água não tratada, retirada de um córrego próximo. Devido ao consumo da água, era comum que sofressem com diarreia e vômitos.

O valor mensal pago à clínica era de R$ 1.300 a R$ 1.400, segundo o delegado, e as famílias das vítimas não tinham acesso direto ao que ocorria dentro do local. O nome da clínica não foi divulgado pela polícia.

Durante a operação, um paciente com esquizofrenia teve um surto e foi atendido pelo Samu. Quando os policiais chegaram, encontraram um outro paciente sentado em uma piscina suja. Ele alegou "estar de castigo".

A piscina onde um paciente foi encontrado "de castigo" Imagem: 16/10/2023 - Divulgação/PCGO

O responsável pela clínica não estava presente no local, mas o delegado disse que a polícia já sabe sua identidade, e que acredita que o mandado de prisão deva ser expedido logo. Nenhum funcionário foi preso.

Todos os internos foram encaminhados aos seus responsáveis legais, e a clínica foi lacrada.