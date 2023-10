Claudia Raia: o que fazer para tratar a queda de cabelo no pós-parto?

Claudia Raia, 56, tem tratado os cabelos para aplacar a perda brusca de fios após o nascimento de Luca, de sete meses. "Estou fazendo tudo que se pode no couro cabeludo com a minha dermatologista, incluindo xampu e todos os cuidados", contou a atriz no terceiro episódio da 9ª temporada do Conexão VivaBem.

A perda de fios após o nascimento de um bebê é chamada de eflúvio telógeno e costuma ser intensa, mas a boa notícia é que a condição não dura para sempre e tem tratamento.

O problema é causado pela diminuição brusca dos hormônios da gravidez, principalmente a progesterona e o estrogênio, o que costuma acontecer três meses após o parto.

De acordo com Cristina Carvalho, dermatologista que também participou do programa, todas as mulheres passam por isso no pós-parto, mas a percepção da perda das madeixas pode variar. Condições como a deficiência de ferritina, alterações na tireoide ou nos hormônios insulina e cortisol também podem piorar a queda dos fios.

Na maioria dos casos, o problema é autolimitado e dura, em geral, de seis até nove meses depois do nascimento do bebê. Antes do tratamento, é preciso descobrir o motivo da queda. Por isso, a recomendação é buscar um dermatologista.

Carvalho explica que existem diferentes tipos de tratamento para a queda de cabelo. "Costumo brincar que para alopecia [queda de cabelo] e flacidez de pele você usa tudo e água benta, reza, santinho, porque realmente é difícil de tratar, e o difícil também é controlar a ansiedade do paciente".

Claudia Raia contou que sua dermatologista indicou o consumo de algumas vitaminas e o uso de tônicos antiqueda, além de procedimentos realizados em consultório, incluindo um tratamento com células-tronco. Entenda abaixo como funcionam algumas opções de tratamento para o problema.

1. Intradermoterapia

É usada em diferentes tipos de alopecia e também no eflúvio pós-parto. Consiste na aplicação de substâncias no couro cabeludo. A mistura de substâncias é particular de cada caso, mas pode levar medicamentos anti-inflamatórios, minoxidil (remédio usado para queda de cabelo), vitaminas e outros.

"São produtos com ativos e fator de crescimento para fortalecer e estimular o crescimento do cabelo", diz Carvalho. Segundo a dermatologista, o primeiro resultado desse tipo de tratamento é o engrossamento dos fios. A próxima etapa é o estímulo de fios novos, evolução que é vista com o passar das sessões.

2. Vitaminas

A falta de vitaminas é um dos fatores que prejudicam a saúde capilar. Por isso, a suplementação é um caminho para estimular o crescimento dos fios. Vitaminas manipuladas também podem ser indicadas dependendo do caso, como foi o caso de Claudia Raia.

"Existem vitaminas para estimular o cabelo, para fortalecer o cabelo, mas também tem antioxidantes para diminuir a inflamação e a oxidação", explica Carvalho. "Tudo para tentar proteger aquele folículo [estrutura onde fica a raiz do cabelo] para que ele não sofra nada e consiga crescer, como se fosse uma criança".

3. Microagulhamento

A microinfusão de medicamentos no couro cabeludo também pode ser utilizada para queda intensa de fios. São feitos pequenos furinhos no couro cabeludo que causam um sangramento na região. Esse mecanismo libera o plasma rico em plaquetas e aumenta a vascularização da região. É isso o que gera a formação dos fios de cabelo.

4. Luz de LED ou LEDterapia capilar

Tratamento não invasivo que penetra o couro cabeludo através de luz LED. O objetivo é estimular o crescimento dos fios, melhorando o fluxo sanguíneo e a absorção de nutrientes nos folículos, onde fica a raiz do cabelo.