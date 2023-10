Brasil perde do Uruguai por 2 x 0 nas eliminatórias e Neymar se machuca

MONTEVIDÉU (Reuters) - Darwin Núñez e Nicolás de la Cruz marcaram gol para dar ao Uruguai uma vitória por 2 x 0 sobre o Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, na terça-feira, quando Neymar foi forçado a sair de campo no final do primeiro tempo em Montevidéu depois de sofrer o que parece ser uma grave lesão no joelho.

Núñez abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo com um cabeceio, e a noite da seleção brasileira ficou pior dois minutos depois, quando Neymar foi ao chão após disputar a bola com De la Cruz.

Visivelmente angustiado, Neymar deixou o campo em uma maca depois de receber tratamento por vários minutos.

Fontes da delegação brasileira disseram que o atacante sofreu um grave entorse no joelho esquerdo e que ele seria submetido a exames para determinar se há danos nos ligamentos.

O Brasil teve a maior parte da posse de bola em um primeiro tempo monótono, mas não teve nada para mostrar, e o Uruguai assumiu a liderança na primeira finalização a gol da partida.

Maxi Araujo recebeu um lançamento rápido e passou pelo zagueiro brasileiro Marquinhos antes de cruzar para Núñez marcar.

De la Cruz ampliou a vantagem dos anfitriões com um chute à queima-roupa aos 32 minutos da segunda etapa, com Núñez dando a assistência após vencer uma disputa com dois defensores brasileiros dentro da área.

Essa foi a primeira vitória do Uruguai sobre o Brasil desde 2001.

A seleção brasileira terminou a partida sem chutes no alvo e sofreu sua primeira derrota em um jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo desde 2015, depois de estar invicto por 37 jogos.

A vitória levou o Uruguai ao segundo lugar na classificação, com sete pontos, empatado com o Brasil e a Venezuela, que venceu o Chile por 3 x 0 na terça-feira.

O Paraguai conquistou sua primeira vitória nas eliminatórias sul-americanas ao derrotar a lanterna Bolívia por 1 x 0 em Assunção, enquanto o Equador ficou no 0 a 0 com a Colômbia.

A líder Argentina derrotou o Peru por 2 x 0, com dois gols de Lionel Messi.

(Reportagem de Fernando Kallas em Madri)