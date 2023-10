Brasil é o 8º país no mundo que mais faz buscas sobre vacina no Google

Dados mostram que o Brasil é um dos países do mundo que mais se importa com a questão da imunidade —ou que, pelo menos, procura se informar sobre o assunto. Um levantamento do Google Trends mostrou que estamos no Top 10 nas buscas sobre vacinas.

Desde que o Google começou a analisar o comportamento da população, em 2004, o Brasil ocupa a sétima posição entre os países que mais buscam informações sobre vacinas.

Nos últimos 12 meses, caímos uma posição e estamos em oitavo no quadro global.

Veja a lista:

Taiwan Hong Kong México Chile Peru Equador Brasil Itália Uruguai Panamá

O levantamento também mostrou que além de informações sobre a vacina da covid-19, o maior questionamento feito ao Google sobre imunizantes contra a doença foi sobre vacinas bivalentes. A aplicação da dose de reforço nesse formato começou em fevereiro deste ano e despertou o interesse por informações na população.

Outras vacinas também despertaram o interesse dos brasileiros. Nas buscas, imunizantes contra gripe, meningite, HPV, febre amarela e BCG tiveram destaque no último levantamento do Google Trends. A pergunta "Para que serve a vacina BCG?" foi a terceira mais feita na plataforma, com um aumento de 850% no questionamento sobre reações que ela pode causar nos recém-nascidos.

Proteção aos pets

O Google Trends mostrou que não é só na imunização pessoal que o brasileiro está interessado. A pesquisa sobre "vacina para cachorro" quase dobraram, mostrando um aumento de 90%, em comparação aos últimos cinco anos.

A busca por vacinação para gatos cresceu ainda mais: o aumento foi de 110% no mesmo período. As principais preocupações dos tutores é saber onde podem levar seus pets para tomar o imunizante e se há opções gratuitas.