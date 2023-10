Biden avalia pedir ao Congresso US$ 60 bi à Ucrânia e US$ 10 bi a Israel

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, considera incluir um valor de US$ 60 bilhões em assistência à Ucrânia e de US$ 10 bilhões para Israel em um pedido de gastos suplementares que enviará ao Congresso até a sexta-feira (20), disse à Reuters uma fonte familiarizada com o assunto.

A expectativa é que Biden peça ao Congresso que aprove rapidamente um projeto de lei de gastos suplementares, enquanto Washington responde ao ataque mortal de 7 de outubro a Israel por militantes do Hamas, ao mesmo tempo em que procura manter seu apoio à Ucrânia enquanto o país luta contra a invasão russa.

Múltiplas fontes familiarizadas com o pedido disseram ontem à Reuters que Biden considerava um pedido suplementar de cerca de US$ 100 bilhões que incluiria ajuda de defesa para Israel, Ucrânia e Taiwan, assim como financiamento para reforço da segurança na fronteira dos EUA com o México.

O senador Jim Risch, principal republicano no Comitê de Relações Exteriores do Senado, disse não ter conhecimento do valor de US$ 100 bilhões, exceto pelas reportagens da imprensa.

Ele disse em entrevista coletiva ter ouvido que o governo considerava US$ 10 bilhões para Israel.

Funcionários do governo não responderam imediatamente a um pedido de comentários.

Diversas fontes disseram hoje que Biden não bateu o martelo sobre o formato final e que o detalhamento não foi comunicado ao Congresso. Segundo a lei dos EUA, o Congresso, e não o Poder Executivo, controla os gastos.