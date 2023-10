Ataques russos na Ucrânia matam 5 civis e danificam rede elétrica, diz Kiev

Por Serhiy Chalyi

ZAPORIZHZHIA, Ucrânia (Reuters) - Ataques russos durante a noite e nesta quarta-feira mataram pelo menos cinco civis na Ucrânia e danificaram a rede elétrica na cidade de Kharkiv, no nordeste do país, segundo autoridades ucranianas.

Dois civis foram mortos em um ataque matinal com mísseis a um prédio residencial na cidade de Zaporizhzhia, no sudeste do país, e uma mulher de 31 anos morreu em um ataque ao vilarejo de Obukhivka, na região central de Dnipropetrovsk, disseram as autoridades.

Um homem e uma mulher também foram mortos em um ataque durante a noite na região de Kherson, afirmou o governador regional Oleksandr Prokudin no aplicativo de mensagens Telegram.

Autoridades em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, disseram que a rede de energia local foi danificada em um ataque aéreo russo e que era possível haver interrupções.

"O Estado maligno continua a usar o terror e a fazer guerra contra civis. O terror russo precisa ser derrotado", escreveu o presidente Volodymyr Zelenskiy no Telegram.

Ele também postou uma foto de um prédio de cinco andares em Zaporizhzhia com um buraco aberto no meio, sua entrada destruída, janelas quebradas e destroços espalhados ao redor.

Imagens de televisão da Reuters mostraram brigadas de incêndio trabalhando perto de casa danificada e ônibus vazios parando nas proximidades.

Uma autoridade instalada por Moscou em parte da região de Zaporizhzhia controlada pela Rússia desde logo após a invasão do ano passado atribuiu os ataques às forças ucranianas. Moscou não fez comentários imediatos, mas nega ter deliberadamente civis como alvo.

Yuriy Malashko, o governador regional, disse que seis mísseis atingiram a cidade industrial. Ele também relatou sete ataques de drones em vilarejos próximos e disparos de artilharia russa em assentamentos próximos à linha de frente.

A Rússia tem realizado ataques aéreos frequentes, enquanto Kiev continua com uma contraofensiva no sul e no leste, que tem feito apenas um progresso gradual.

Kiev, que sofreu várias interrupções de energia devido aos ataques aéreos russos no inverno passado, diz prever que Moscou concentre cada vez mais seus ataques na infraestrutura de energia à medida que se aproxima o segundo inverno desde a invasão em grande escala.

(Reportagem adicional de Olena Harmash e Pavel Polityuk em Kiev e Lidia Kelly em Melbourne)