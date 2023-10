Ações da China caem com temores geopolíticos compensando dados econômicos sólidos

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas fecharam em baixa nesta quarta-feira, com a ampliação da proibição de exportações de chips dos Estados Unidos aumentando as preocupações dos investidores sobre os riscos geopolíticos, mesmo com o crescimento econômico do terceiro trimestre acima das expectativas.

O sentimento mais amplo ficou mais sombrio depois que uma explosão em um hospital de Gaza diminuiu as esperanças de conter o conflito no Oriente Médio e complicou a viagem já tensa do presidente dos EUA, Joe Biden, à região.

O índice chinês CSI 300 fechou em queda de 0,79%, enquanto o Índice Composto de Xangai caiu 0,80%.

O Índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,23%, enquanto o Hang Seng China Enterprises caiu 0,28%.

O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 4,9% entre julho e setembro, superando as previsões dos analistas, e o consumo e a atividade industrial em setembro também surpreenderam positivamente.

No entanto, as últimas restrições do governo Biden sobre as exportações de chips de inteligência artificial (IA) mais avançados para a China pesaram sobre o sentimento do mercado.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei teve variação positiva de 0,01%, a 32.042,25 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,23%, a 17.732 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,80%, a 3.058 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,79%, a 3.610 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,10%, a 2.462 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,21%, a 16.440 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 1,11%, a 3.136 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,30%, a 7.077 pontos.

(Por Summer Zhen)