Ação da MRV&Co desaba com foco em queima de caixa no 3º tri

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da MRV&Co desabavam mais de 10% nesta quarta-feira, com analistas chamando a atenção para o consumo de caixa da companhia após a construtora reportar prévia operacional do terceiro trimestre.

De acordo com dados divulgados na véspera, as vendas líquidas na divisão de incorporação, que contempla as marcas MRV e Sensia, somaram 2,213 bilhões de reais, alta de 54,5% ano a ano, mas queda de 0,6% frente ao trimestre anterior.

O VGV dos lançamentos totalizou 1,811 bilhão de reais, acima dos montantes de 1,760 bilhão de reais um ano antes e de 1,288 bilhão de reais no segundo trimestre.

No período de julho a setembro, contudo, o consumo de caixa do segmento alcançou 129,3 milhões de reais, contra queima de 142,2 milhões de reais em igual intervalo de 2022 e de 79,8 milhões de reais no período de abril a junho de 2023.

Ajustado ao efeito dos swaps das dívidas da companhia para CDI, houve queima de 43,802 milhões de reais.

Na Resia, que responde pelas operações nos Estados Unidos, não foram registradas vendas no trimestre, enquanto o consumo de caixa alcançou 443 milhões de reais, abaixo da queima de 969 milhões de reais um ano antes, mas bem acima dos 71 milhões de reais consumidos no segundo trimestre.

"A queima de caixa, mesmo ajustando o efeito swap, ... foi maior do que o esperado", apontou o analista Jorel Guilloty, do Goldman Sachs, reiterando recomendação "neutra" para as ações.

Às 14:55, os papéis da construtora afundavam 10,4%, a 8,27 reais, respondendo pelo pior desempenho do Ibovespa, que caía 1,14%. No pior momento, chegaram a 8,24 reais. O índice do setor imobiliário recuava 3,76%.

"Apesar das fortes vendas e dos lançamentos fracos, a MRV ainda está queimando caixa em todas as frentes", observaram analistas do Citi, que têm recomendação de compra para as ações, em relatório a clientes.

Eles esperam uma revisão para baixo nas estimativas de analistas, uma vez que os números de lançamento dos três primeiros trimestres do ano, de 3,735 bilhões de reais, no segmento de incorporação, ainda estão em cerca de metade das expectativas do mercado para o ano.

Na visão da equipe da XP Investimentos, que tem recomendação de compra para as ações, a MRV apresentou dados operacionais ligeiramente positivos no terceiro trimestre, mas que foram parcialmente compensados por um maior consumo de caixa.

"A queima de caixa da Resia foi o destaque negativo", avaliaram os analistas, acrescentando que a empresa reforçou que a venda do projeto Biscayne Drive deve ocorrer no quarto trimestre, o que pode ser positivo para a geração de caixa.

"No entanto, acreditamos que o cenário ainda desafiador das taxas de juros nos EUA deve impactar a visibilidade da reciclagem do portfólio multifamiliar", afirmou a equipe da XP.