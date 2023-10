61 pedidos de indiciamento, 48 milhões de documentos: CPI do 8/1 em números

Em cinco meses de investigação, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da CPI do 8 de Janeiro, sugeriu o indiciamento de mais de 60 pessoas, incluíndo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Veja mais números superlativos da investigação.

O que aconteceu?

Com reforço de servidores, inclusive da Polícia Federal, a comissão reuniu milhares de documentos, arquivos sigilosos e imagens do circuito interno dos prédios da praça dos Três Poderes.

São mais de 1.300 páginas do relatório da senadora Eliziane Gama (PSD-MA) que embasam acusações contra 61 pessoas. Foram citados ao menos 16 crimes que teriam sido supostamente cometidos pelos indiciados.

O nome de Bolsonaro é citado 268 vezes no documento. Para Eliziane, o 8 de janeiro foi obra do "bolsonarismo", idealizado e planejado com antecedência.

Eliziane sugeriu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por quatro crimes: associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. As penas podem chegar a 29 anos de prisão, se for condenado.

A relatora pediu ainda o indiciamento de oito generais. Há dois ex-chefes de braços das Forças Armadas durante o governo do ex-presidente.

A lista inclui um ex-comandante do Exército, o general Marco Antônio Freire Gomes. O outro é o almirante Almir Garnier, que comandava a Marinha.

Durante a investigação, a Secretaria da Comissão recebeu ao menos 48 milhões de documentos — 3.720 horas de vídeo e 21.140 horas de áudio. No material, há imagens de circuitos de segurança interno dos prédios da praça dos Três Poderes.

No total, foram 11.931 arquivos sigilosos e 11.770 arquivos ostensivos, ou seja, que não têm informações que poderiam prejudicar empresas, funcionários ou clientes. Se impresso, todo esse material ocuparia cerca de 9.600 armários físicos cheios de papel.