Wall St recua com aumentos de rendimentos dos Treasuries e fortes dados de vendas

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta terça-feira, com os rendimentos dos Treasuries em alta e dados econômicos mais fortes do que o esperado, enquanto ações de fabricantes de chips recuavam depois que o governo do presidente Joe Biden disse que interromperia os embarques de chips de inteligência artificial para a China.

As vendas no varejo dos Estados Unidos aumentaram 0,7% em setembro, em comparação com as estimativas de um aumento de 0,3%, de acordo com economistas consultados pela Reuters, já que as famílias aumentaram as compras de veículos motorizados e gastaram mais em restaurantes e bares, sugerindo que a economia norte-americana encerrou o terceiro trimestre com um desempenho forte.

"Essa é uma história persistente... nunca se pode apostar contra o consumidor dos EUA, e essa é a prova disso", disse Thomas Hayes, presidente da Great Hill Capital.

Os rendimentos dos Treasuries ampliavam seu avanço após os dados, pressionando as ações de megacapitalização, como Apple, Microsoft, Alphabet e Amazon.com, que recuavam entre 0,9% e 1,9%.

As ações da Nvida caíam 6,8% depois que o governo Biden disse que planeja suspender as remessas de chips avançados de IA para a China.

Outras ações de chips da Advanced Micro Devices, Marvell Technology, Qualcomm e Arm Holdings caíam entre 1,5% e 3,8%.

Os investidores também acompanhavam o conflito no Oriente Médio, já que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, disse que o "genocídio" de Israel contra os palestinos na Faixa de Gaza deveria parar imediatamente, segundo a TV estatal, gerando preocupações de que o conflito pode aumentar.

Biden deve visitar Israel na quarta-feira, depois que Washington disse que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu havia concordado em permitir que ajuda humanitária chegasse aos residentes de Gaza.

Às 11:51 (de Brasília), o índice S&P 500 perdia 0,25%, a 4.362,88 pontos, enquanto o Dow Jones caía 0,20%, a 33.915,03 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 0,44%, a 13.508,81 pontos.

(Por Ankika Biswas e Shashwat Chauhan em Bengaluru)