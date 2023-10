Você sabe passar fio dental? Aprenda jeito certo e a importância do hábito

Você já deve ter recebido a orientação de um dentista para usar o fio dental. Desde a primeira consulta na infância até a frequente ida ao consultório na vida adulta, a recomendação continua a mesma —e não à toa.

"O fio dental complementa a escovação, serve para limpar áreas que a escova dental não consegue alcançar, removendo os resíduos de alimentos que ficam acumulados, impedindo a proliferação de bactérias", descreve Maria Paula Carvalho, dentista especialista em ortodontia pela São Leopoldo Mandic.

Esquecer de passar o fio dental em um dia específico pode não acarretar grandes riscos, mas abandonar o hábito por completo certamente é uma má ideia.

Quando os restos de alimentos não são removidos adequadamente, as bactérias presentes na boca se alimentam dessas partículas, liberando ácidos que atacam o esmalte dos dentes, enfraquecendo-o e criando a oportunidade para a formação de cáries.

O esmalte enfraquecido contribui para que as bactérias se adiram mais facilmente à superfície do dente, dando início ao primeiro estágio da formação da placa bacteriana.

Além disso, a placa bacteriana pode se calcificar com o tempo, formando o tártaro, que é mais difícil de ser removido e pode levar a problemas mais sérios, como gengivite e periodontite.

"Isso pode causar cárie, mau hálito, gengivite e pode evoluir para uma periodontite, condição que compromete todos os tecidos de sustentação dos dentes", explica Carvalho.

Como passar fio dental de forma correta

Para usar o fio dental adequadamente, corte cerca de 20 a 30 centímetros e enrole-o nos dedos médios, deixando o indicador e o polegar livres para manobrar o fio tanto na parte superior quanto na inferior dos dentes.

"Com esses quatro dedos, é possível criar curvaturas no fio dental, permitindo que ele envolva o dente nas áreas interdentais que têm uma forma arredondada. Dessa forma, o fio dental se adapta melhor aos contornos dos dentes para uma limpeza eficaz", ensina Maria Mônica Studart, doutora em odontologia pela Unesp (Universidade Estadual Paulista) e professora de periodontia da UFC (Universidade Federal do Ceará).

Todos os tipos de fio dental são eficazes na limpeza dos dentes, mas a escolha depende da estrutura dental, facilidade de uso e preferência pessoal.

"Pessoas com espaços mais apertados entre os dentes, por exemplo, podem optar por fios mais finos. Há somente algumas situações específicas que exigem tipos especiais de fio dental, como a versão com uma parte mais rígida, conhecido como 'passa-fio'. Ele é útil em casos como aparelhos ortodônticos, onde o arco dificulta a passagem do fio dental comum entre os dentes", indica Studart.

Quanto ao momento ideal, não há uma regra definida sobre se o fio dental deve ser usado antes ou depois da escovação.

"A ordem de uso não interfere na qualidade da limpeza. O importante é realmente incluir na sua rotina. Passar o fio dental antes ou após a escovação é uma opção pessoal. É recomendado que ele seja passado, pelo menos, uma vez ao dia e de preferência, antes de dormir", complementa Maria Paula Carvalho.

Dicas para tornar a limpeza com fio dental um hábito

"A limpeza dentária com o uso do fio dental é mais demorada e às vezes as pessoas podem ficar mais tímidas ao realizar o procedimento em banheiros públicos. É mais comum ver pessoas fazendo apenas a escovação", diz Lidiany Rodrigues, especialista em cariologia e também professora da UFC.

Em sua visão, a maneira mais fácil de incorporar o uso é através da educação em saúde enfatizando a importância da limpeza dessa área entre os dentes para evitar lesões de cárie e gengivite, além de halitose.

A seguir, as especialistas consultadas por VivaBem dão dicas para tornar o uso parte da rotina:

Inclua o fio dental na rotina das crianças desde cedo para que desenvolvam o hábito de usá-lo diariamente;

Mantenha o fio dental próximo à escova de dentes para lembrá-lo de usá-lo. Tenha uma segunda unidade na bolsa ou necessaire para uso quando estiver fora de casa;

Cole um pequeno calendário no espelho do banheiro e marque todos os dias que você usar o fio dental até que não precise mais do lembrete;

Estabeleça um horário regular, como depois das refeições ou antes de dormir, para facilitar a formação do hábito.