Veja todos os indiciados apontados pela CPI do 8/1 e seus crimes

Do UOL, em Brasília e em São Paulo

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro, sugeriu o indiciamento de 61 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No parecer, foi apontada ainda a prática de ao menos dez crimes. Veja o que disseram as defesas até agora.

Acusados de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado:

ex-presidente Jair Bolsonaro

general Braga Netto, candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa

general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Bolsonaro

general Luiz Eduardo Ramos, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro

general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa de Bolsonaro

almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha

tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e principal assessor de Bolsonaro

sargento Luis Marcos dos Reis, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

major Ailton Gonçalves Moraes Barros

coronel Elcio Franco, ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde

coronel Jean Lawand Júnior

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e então secretário de Segurança Pública do DF no dia dos atos

Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça e ex-subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do DF

Filipe Martins, assessor-especial para Assuntos Internacionais de Bolsonaro

deputada federal Carla Zambelli (PL-SP)

coronel Marcelo Costa Câmara, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

general Ridauto Lúcio Fernandes

George Washington de Oliveira Sousa, condenado por envolvimento na tentativa de atentado ao aeroporto de Brasília

Alan Diego dos Santos, condenado por envolvimento na tentativa de atentado ao aeroporto de Brasília

Wellington Macedo de Souza, condenado por envolvimento na tentativa de atentado ao aeroporto de Brasília

Antônio Galvan, do Movimento Brasil Verde e Amarelo

Jeferson da Rocha, do Movimento Brasil Verde e Amarelo

Vitor Geraldo Gaiardo, do Movimento Brasil Verde e Amarelo

Humberto Falcão, do Movimento Brasil Verde e Amarelo

Luciano Jayme Guimarães, do Movimento Brasil Verde e Amarelo

José Alípio Fernandes da Silveira, do Movimento Brasil Verde e Amarelo

Valdir Edemar Fries, do Movimento Brasil Verde e Amarelo

Júlio Augusto Gomes Nunes, do Movimento Brasil Verde e Amarelo

Joel Ragagnin, do Movimento Brasil Verde e Amarelo

Lucas Costa Beber, do Movimento Brasil Verde e Amarelo

Alan Juliani, do Movimento Brasil Verde e Amarelo

Apontados no relatório por associação criminosa, prevaricação, peculato, frustração do caráter competitivo da licitação, contratação inidônea, violência política:

Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal

Prevaricação:

general Freire Gomes, ex-comandante do Exército

Incitação ao crime:

Tércio Arnaud Tomaz, ex-assessor da Presidência no governo Bolsonaro

Fernando Nascimento Pessoa, asssessor do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

José Matheus Sales Gomes, ex-assessor da Presidência no governo Bolsonaro

Adauto Lúcio de Mesquita, financiador

Joveci Xavier de Andrade, financiador

Agentes da PRF

Devem ser responsabilizados por frustração do caráter competitivo da licitação e contratação inidônea

Alexandre Carlos de Souza e Silva, policial rodoviário federal

Marcelo de Ávila, policial rodoviário federal

Incitação ao crime e associação criminosa

Ricardo Pereira Cunha, financiador

Mauriro Soares de Jesus, financiador

Enric Juvenal da Costa Laureano, financiador

Peculato, corrupção ativa, fraude em licitação ou contrato e contratação inidônea

Maurício Junot, empresário

Divulgação de informações inverídicas a respeito de partidos ou candidatos

Meyer Nigri, empresário



Agentes do GSI

Apontados por dano qualificado; associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; e destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei.

Carlos José Russo Assumpção Penteado, general do Exército, então secretário-executivo do GSI;

Carlos Feitosa Rodrigues, general de Exército, então chefe da Secretaria de Coordenação e Segurança Presidencial do GSI;

Wanderli Baptista da Silva Junior, coronel do Exército, então diretor-adjunto do Departamento de Segurança Presidencial do GSI;

André Luiz Furtado Garcia, coronel do Exército, então coordenador-geral de Segurança de Instalações do GSI;

Alex Marcos Barbosa Santos, tenente-coronel do Exército, então coordenador-adjunto da Coordenação Geral de Segurança de Instalações;

José Eduardo Natale de Paula Pereira, major do Exército, então integrante da Coordenaria de Segurança de Instalações do GSI;

Laércio da Costa Júnior, sargento do Exército, então encarregado de segurança de instalações do GSI;

Alexandre Santos de Amorim, coronel do Exército, então coordenador-geral de Análise de Risco do GSI;

Jader Silva Santos, tenente-coronel da PMDF, então subchefe da Coordenadoria de Análise de Risco do GSI.

Agente públicos da PMDF

Apontados por destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei; e omissão imprópria.

coronel Fábio Augusto Vieira

coronel Klepter Rosa Gonçalves

coronel Jorge Eduardo Barreto Naime

coronel Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra

coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues

major Flávio Silvestre de Alencar

tenente Rafael Pereira Martins.