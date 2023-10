Ucrânia usou pela primeira vez mísseis de longo alcance ATACMS, diz Zelensky

A Ucrânia utilizou pela primeira vez mísseis americanos ATACMS com alcance de 300 km contra a Rússia, anunciou nesta terça-feira (17) o presidente Volodimir Zelensky, sem indicar onde ou quando isso ocorreu.

"Os acordos que concluímos com o presidente [dos Estados Unidos, Joe] Biden estão sendo implementados. Estão sendo implementados de maneira muito precisa: os ATACMS mostraram sua eficácia", declarou Zelensky em seu discurso diário publicado nas redes sociais.

A Casa Branca confirmou pela primeira vez o fornecimento dos mísseis em um comunicado.

"Acreditamos que esses ATACMS darão um impulso significativo à capacidade ucraniana no campo de batalha sem afetar nossa preparação militar", disse a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson, no comunicado.

Os ATACMS têm um alcance máximo de cerca de 300 km, mas Watson esclareceu que a versão enviada para a Ucrânia tem um alcance menor, de cerca de 165 km.

No entanto, o embaixador russo em Washington, Anatoly Antonov, alertou que esse fornecimento de armamentos é "um grave erro".

"A decisão da Casa Branca de enviar mísseis de longo alcance para os ucranianos é um grave erro. As consequências desta ação, que foi deliberadamente ocultada do público, serão muito graves", afirmou o embaixador russo em um comunicado.

