Trump é esperado em nova audiência de seu julgamento civil em NY

O ex-presidente americano Donald Trump deve comparecer, nesta terça-feira (17), ao julgamento civil por acusações de supostas fraudes financeiras.

Trump, de 77 anos e que deseja voltar à Casa Branca em 2024, compareceu à abertura deste julgamento, no início de outubro, no qual ele e dois de seus filhos, Eric e Donald Jr., são acusados de terem sobrevalorizado em centenas de milhões de dólares seu campos de golfe, residências e arranha-céus de nova-iorquinos para obter empréstimos mais vantajosos dos bancos.

Trump tem muito em jogo neste processo civil, que ameaça custar o controle de seu império empresarial, além de sanções econômicas de até 250 milhões de dólares.

Nos primeiros três dias de audiências, às quais não é obrigado a comparecer, ele não perdeu a oportunidade de estar diante das câmeras como vítima de uma maquinação judicial arquitetada pelos democratas, enquanto sua equipe de campanha pedia doações aos seus apoiantes.

- Virulento -

Fora da sala, Trump atacou repetidamente e de forma virulenta a procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James, chamando-a de "corrupta" e "racista". Referiu-se ao juiz que investiga o caso, Arthur Engoron, como "bandido" e ainda zombou do secretário de Justiça nas redes sociais, o que lhe rendeu uma severa reprimenda e a proibição, por parte do juiz, de que volte a fazer isso.

Em outro dos julgamentos que aguardam Trump, acusado de tentar reverter os resultados das eleições de 2020, o juiz também proibiu na segunda-feira (16) qualquer comentário público dirigido a procuradores, funcionários judiciais e testemunhas. "UMA COISA TERRÍVEL PARA A DEMOCRACIA", criticou o ex-presidente republicano na sua rede Truth Social.

A volta de Trump à sala de seu julgamento civil nesta terça, confirmada à AFP por um dos seus porta-vozes, poderia ter gerado um duelo explosivo com seu ex-advogado que se tornou seu grande inimigo, Michael Cohen. Mas o depoimento de Cohen foi adiado por razões médicas.

Trump também deve comparecer às audiências de quarta e quinta-feiras, depois de dois comícios na segunda-feira no estado de Iowa, em uma corrida para vencer as primárias republicanas. Ele permanece como favorito nas pesquisas, apesar de seus imbróglios judiciais.

Segundo informações da imprensa americana, Trump também deverá testemunhar nesta terça-feira, após a audiência do seu julgamento civil, em um processo movido contra o Departamento de Justiça por um ex-agente e um ex-advogado que trabalhavam para o FBI (a Polícia Federal dos EUA), em relação à investigação sobre a possível interferência russa nas eleições presidenciais de 2016.

arb-cjc/af/gm/tt/fp

© Agence France-Presse