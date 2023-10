Trump aparece em julgamento por fraude em Nova York e reclama de distração da campanha

Por Jack Queen

(Reuters) - Donald Trump compareceu voluntariamente a seu julgamento por fraude civil em Nova York e usou o fato para reclamar que isso o distrai de sua campanha para retomar a Casa Branca em 2024.

O ex-presidente dos EUA e favorito à nomeação republicana também aproveitou a ocasião para criticar uma determinação de silêncio limitada, imposta por um juiz de Washington em um outro julgamento criminal, relacionado às suas tentativas de reverter a derrota eleitoral de 2020.

Trump compareceu a um tribunal de Nova York na terça-feira para a terceira semana de um julgamento por fraude civil, centrado em alegações de que ele superestimou seu patrimônio líquido para garantir condições de empréstimo mais favoráveis.

"Eu deveria estar em Iowa agora. Eu deveria estar em New Hampshire agora", disse Trump a jornalistas do lado de fora do tribunal, fazendo referência a dois Estados importantes no início da campanha eleitoral presidencial dos EUA.

Trump, no entanto, optou por comparecer ao julgamento, ao qual não é obrigado a comparecer. Ele tem usado repetidamente seus problemas jurídicos como ferramenta de arrecadação de fundos para campanha.

Trump atacou o governo Biden e repetiu sua afirmação de que o caso equivalia a uma caça às bruxas com motivação política.

Os problemas jurídicos de Trump resultaram num aumento de dinheiro de pequenos doadores, ajudando-o a igualar aproximadamente o ritmo da campanha de arrecadação de fundos do presidente democrata Joe Biden, que busca a reeleição, de acordo com informações reveladas no domingo.

No julgamento civil, Trump fez referência a uma determinação de segunda-feira que o proíbe de atacar verbalmente procuradores, funcionários do tribunal e potenciais testemunhas em um processo criminal separado, no qual é acusado de tentar reverter a derrota nas eleições de 2020.

"Meu discurso foi tirado de mim. Sou um candidato que está concorrendo a um cargo público e não tenho permissão para falar. Isso é uma injustiça", disse Trump.

A determinação não se aplica ao processo civil, embora o juiz Arthur Engoron nesse caso já tenha imposto uma ordem de silêncio a Trump depois que o ex-presidente atacou um funcionário do tribunal em uma publicação em sua plataforma Truth Social. A determinação de silêncio proíbe Trump de falar publicamente sobre funcionários do tribunal.

A ação movida pela procuradora-geral democrata de Nova York, Letitia James, alega que Trump colheu centenas de milhões de dólares em economias ilícitas ao exagerar o valor das suas propriedades em documentos que forneceu aos bancos.

Trump nega qualquer irregularidade e defende as avaliações de suas propriedades, dizendo que o caso é uma “farsa” e atacando James e o juiz que supervisiona o caso.

(Reportagem de Jack Queen em Nova York)