Trabalhadores morrem soterrados em construção de supermercado em MG

Quatro operários morreram soterrados na manhã de hoje, após o deslizamento de um talude de três metros de altura, durante obras de construção de um supermercado em Belo Horizonte (MG). Outro trabalhador está passando por atendimento médico. O estado de saúde não foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros.

O que se sabe:

O deslizamento ocorreu por volta das 8 da manhã de hoje, em uma obra para a construção de uma filial da rede de supermercados Verdemar, no cruzamento das ruas Jornalista Djalma Andrade e Diciola Horta, no bairro de Belvedere, em Belo Horizonte.

Dezoito homens do Corpo de Bombeiros foram deslocados para o local, em seis viaturas, e conseguiram retirar duas pessoas com vida. Um homem teve escoriações nos membros inferiores. Uma mulher, retirada em estado grave, acabou morrendo depois no hospital.

Uma sexta pessoa que estava na obra no momento do acidente conseguiu sair antes do desmoronamento do talude.

Em nota, a rede Verdemar lamentou o ocorrido e afirmou estar acompanhando a situação de perto para garantir, juntamente com a Construtora Kaeng, responsável pela obra, toda a assistência às vítimas, aos atendimentos em andamento no local e aos familiares de todos.

A obra contava com profissionais técnicos e com todos os alvarás e licenças, indicando se tratar de uma fatalidade. As autoridades estão no local para apurar as causas.

Rede Verdemar de supermercados, em nota

O UOL entrou em contato com a construtora Kaeng, responsável pela obra, mas até o momento a empresa não respondeu aos questionamentos. O espaço segue aberto para manifestação.