Teixeira: PAA está em R$ 850 milhões e esperança é de novo aumento em novembro

Brasília, 17 - O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou que espera um novo remanejamento para o orçamento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em novembro. Atualmente, o orçamento do programa para este ano é de R$ 850 milhões, com nova suplementação de R$ 250 milhões anunciada ontem pelo governo.

"São R4 750 milhões para PAA e mais R$ 100 milhões para compra pública de leite em pó por meio do PAA. Tenho esperança de fazer uma repescagem em novembro para o PAA", disse Teixeira em encontro interministerial com a imprensa.

O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, que opera o programa, lembrou que o valor é recorde e de crescimento expressivo, após desembolso de R$ 60 milhões para o PAA no último ano e de R$ 25 milhões em 2021. O PAA destina-se a compras públicas de produtos da agricultura familiar.

Teixeira acrescentou que a pasta estuda como intensificar compras públicas de feijão a fim de estimular a oferta do alimento. "O fato de o Plano Safra direcionar juros menores para quem plante arroz, feijão, mandioca, trigo vai repercutir também na produção de alimentos. Estudaremos se faremos uma compra pública mais robusta de feijão para ajudar nos preços e elevar a oferta", afirmou o ministro.

A Conab também planeja retomar a formação de estoques públicos de arroz e feijão, hoje restritos ao milho.