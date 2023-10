Teixeira fala em retomar debate com o Haddad de um programa Desenrola no campo

Brasília, 17 - O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou que a sua pasta vai retomar o debate e estudo de um programa de reestruturação de dívidas rurais, o Desenrola no Campo, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. "Tivemos problemas climáticos gravíssimos este ano. Temos conhecimento de que muitos agricultores familiares não conseguem ter o acesso a crédito em virtude de crédito já tomado", disse Teixeira em encontro com a imprensa. "Já pedi ao ministro Haddad e retomaremos o debate de um programa voltado ao campo, após o sucesso do Desenrola na cidade", acrescentou.

A ideia, segundo Teixeira, é direcionar o programa sobretudo aos agricultores familiares. "Será para todos produtores, mas especialmente para os pequenos que têm problemas de dívidas e que precisam reequacioná-las para que voltem ao produtor", afirmou o ministro.