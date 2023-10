STF tem maioria para condenar mais seis bolsonaristas por 8 de janeiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta segunda-feira, 16, para condenar mais seis bolsonaristas envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro.

O julgamento das ações penais está em curso no plenário virtual do STF. Até o momento, os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Edson Fachin votaram a favor das condenações. As penas ainda precisam ser definidas.

Os réus são acusados de participação direta na invasão e na depredação do Palácio do Planalto e do Congresso. A Procuradoria-Geral da República (PGR) imputa cinco crimes: associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e deterioração de patrimônio tombado.

Veja quem são os réus:

Cláudio Augusto Felippe, 59, de São Paulo (SP), militar reformado, preso no Palácio do Planalto;

Jaqueline Freitas Gimenez, 40, de Juiz de Fora (MG), autônoma, presa no Palácio do Planalto;

Marcelo Lopes do Carmo, de Goiânia (GO), encarregado de limpeza e motorista de aplicativo, preso no Palácio do Planalto;

Reginaldo Carlos Begiato Garcia, 55, desempregado, de Jaguariúna (SP), preso no Congresso;

Edineia Paes da Silva dos Santos, 38, faxineira, de Americana (SP), presa no Palácio do Planalto;

Jorge Ferreira, 59, agricultor, de Miracatu (SP), preso no Palácio do Planalto.

A maioria foi formada a favor as condenações, mas as sentenças seguem indefinidas. O ministro Alexandre de Moraes sugeriu penas de 17 anos para os cinco primeiros réus e de 14 anos para Jorge Ferreira. Já Cristiano Zanin e Edson Fachin propuseram penas sensivelmente menores - 15 anos para os primeiros réus e 11 anos para Jorge Ferreira.