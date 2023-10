SALÁRIO MÍNIMO 2024: NOVO VALOR AUMENTADO foi LIBERADO NESTA TERÇA (17)?

A Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), oficialmente divulgou a proposta do governo para o salário mínimo em 2024, fixando-o em R$ 1.421. Caso essa proposta seja aprovada, a entrada em vigor desse novo valor ocorrerá somente em 2024.

O aumento proposto, elevando o salário mínimo em R$101 em relação ao valor atual de R$1.320, representa um incremento de 7,7%. No início de 2023, o piso nacional estava estabelecido em R$1.302, mas em maio, uma medida provisória do governo federal promoveu alterações. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), encaminhada ao Congresso Nacional em abril, projetava um salário mínimo de R$1.389 para 2024.

É importante destacar que o novo valor já incorpora a regra atualizada de correção, levando em consideração não apenas a inflação projetada até novembro de 2023, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), mas também o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos anteriores, especificamente 2,9% em 2022.

Política de Valorização do Salário Mínimo

Em agosto, o presidente Lula (PT) sancionou uma nova legislação que introduziu uma política de valorização do salário mínimo. Conforme essa legislação, o salário mínimo será anualmente reajustado, com o propósito de proporcionar ganhos reais aos trabalhadores. A nova regra determina que o valor do salário mínimo seja corrigido pela inflação do ano anterior com base no INPC, acrescida da variação positiva do PIB de dois anos antes.

Essa medida representou uma promessa de campanha de Lula e visa aumentar o poder de compra das famílias. Desde 2019, não existia legislação que garantisse reajustes acima da inflação. Caso a política de valorização do piso não tivesse sido interrompida, o valor estimado pelo governo federal para o salário mínimo estaria atualmente em R$1.342.

A valorização acima da inflação foi interrompida durante o governo Bolsonaro. De 2011 a 2019, o salário mínimo era corrigido com base no INPC do ano anterior e na variação do PIB de dois anos anteriores. Contudo, essa política, instituída durante a gestão de Dilma Rousseff (PT), foi suspensa em 2020. Na ocasião, o governo de Jair Bolsonaro (PL) alegou que o impacto nas finanças públicas seria substancial.

Antes de 2023, o último aumento real do salário mínimo ocorreu em 2019, quando subiu de R$954 para R$998, embora tenha ficado R$8 abaixo do valor inicialmente previsto pelo governo de Michel Temer (MDB). Com Bolsonaro, o salário mínimo somente superou a inflação em 2023, quando avançou de R$1.212 para R$1.302. Durante esse período, o governo Bolsonaro optou por reajustes baseados unicamente na inflação.

Em 1º de maio, o presidente Lula estabeleceu um novo reajuste, elevando o valor para os atuais R$1.320. Com um incremento de R$18, o aumento em relação ao salário mínimo de 2022 totalizou R$108, representando um aumento percentual de 8,91%, superior à inflação acumulada no ano anterior, que atingiu 5,93%.