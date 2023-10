Rio recebe exposição fotográfica sobre veleiro Amerigo Vespucci

RIO DE JANEIRO, 17 OUT (ANSA) - Entre 23 de outubro e 13 de novembro será possível visitar, no Rio de Janeiro, a mostra "Amerigo Vespucci. La più bela del mondo".

Realizada pelo Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro, com apoio institucional da Embaixada da Itália no Brasil, do Consulado Geral da Itália no Rio de Janeiro, e com apoio de TIM Brasil, Generali Brasil Seguros e Europa Importadora, a exposição reúne cerca de 30 fotografias, assinadas pelos italianos Maki Galimberti e Massino Sestini, que por dois anos fotografaram o icônico navio escola da Marinha Militar italiana.

As imagens são extremamente atuais, exaltando a beleza e a elegância da embarcação admirada no mundo inteiro, incluindo fotos autorais das mulheres e dos homens que compõem a prestigiosa tripulação, retratados durante suas atividades cotidianas.

Desde 1º de julho, com o início da volta ao mundo do Made in Italy que a levará a 31 portos em 28 países, a joia da Marinha, já representante da Unesco e do Unicef, passou a ser considerada também "a Embaixada flutuante" da Itália.

Ao desafio da viagem se soma a oportunidade de levar, com a colaboração dos Institutos Italianos de Cultura e da rede diplomático-consular, um pedaço da Itália e as forças do país, mostradas a cada parada do tour.

Massimo Sestini, vencedor do World Press Photo 2015 na categoria General News, colaborou com as revistas mais prestigiosas do mundo, de Time a Le Monde, e para este trabalho fotografou o Vespucci de posições e situações privilegiadas, como de helicópteros e aviões da Marinha.

Maki Galimberti é um dos fotógrafos mais apreciados do mercado editorial italiano, com estrelas do cinema como Tony Servillo e Fiorello em seu portfólio. Suas do Vespucci ressaltam a disciplina e o esforço, mantendo o lado humano. (ANSA).

